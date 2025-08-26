AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august - Antena Sport

Închide meniul
Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august

Publicat: 26 august 2025, 17:40

Comentarii

Pe site-ul AS.ro poţi citi cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august, de la situaţia lui Louis Munteanu la CFR Cluj, la toate reacţiile după victoria lui Inter, 5-0 cu Torino, la debutul lui Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor, în Serie A.

1. Chivu face furori

Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter, după 5-0 cu Torino. Românul a devenit primul antrenor al nerazzurrilor care obţine la debutul în Serie A o victorie la cel puţin 5 goluri diferenţă.

2. Varga a făcut lumină

Neluţu Varga a ţinut să calmeze situaţia de la CFR Cluj: “Eu i-am dat câteva zile de vacanţă”, a spus patronul din Gruia după ce Louis Munteanu a dispărut de la antrenamente.

3. Riscă depunctarea

De pe as.ro, afli care este motivul pentru care Rapid riscă depunctarea şi interdicţia la transferuri.

4. Eroul lui Liverpool

Rio Ngumoha este noua senzaţie a fotbalului englez. La 16 ani şi 361 de zile, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria lui Liverpool, în Premier League. Golul său a adus victoria, 3-2 cu Newcastle.

5. Tunsoare de campion

Carlos Alcaraz a uimit pe toată lumea cu noua sa tunsoare. La US Open, ibericul a apărut cu părul tuns scurt. “E oribil”, a spus Frances Tiafoe. “Sunt încă blocată”, a menţionat şi Maria Sharapova.

