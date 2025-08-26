AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august - Antena Sport

Pe site-ul AS.ro poţi citi cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august, de la situaţia lui Louis Munteanu la CFR Cluj, la toate reacţiile după victoria lui Inter, 5-0 cu Torino, la debutul lui Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor, în Serie A.

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august

1. Chivu face furori

Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter, după 5-0 cu Torino. Românul a devenit primul antrenor al nerazzurrilor care obţine la debutul în Serie A o victorie la cel puţin 5 goluri diferenţă.

2. Varga a făcut lumină

Neluţu Varga a ţinut să calmeze situaţia de la CFR Cluj: “Eu i-am dat câteva zile de vacanţă”, a spus patronul din Gruia după ce Louis Munteanu a dispărut de la antrenamente.