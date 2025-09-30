AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie, de pe as.ro.
1. Ţinta lui Becali
Gigi Becali luptă cu Neluţu Varga pentru transferul ierii în Liga 1. Marinos Tzionis, jucătorul cotat la 900.000 de euro de la UTA, e primul pe lista patronului de la FCSB.
2. Ratează meciul cu Austria
Denis Drăguş va lipsi patru săptămâni după accidentarea suferită în Turcia. Drăguş va rata astfel meciurile României, cu Moldova şi Austria.
3. Revine Porumboiu
De pe as.ro, afli la ce echipă din Liga 1 va investi Adrian Porumboiu, după 12 ani de la despărţirea de FC Vaslui.
4. S-a întors Mourinho
Jose Mourinho nu a uitat de perioadele petrecute la Chelsea. După conferinţa de presă de la Londra, a rămas să stea de vorbă cu jurnaliştii şi cu cei din stafful albaştrilor.
5. Eşec pentru Szocs
Bernadette Szocs a fost eliminată de la China Smash 2025. Bernie a pierdut în minimum de seturi duelul transmis live pe AntenaPLAY.
