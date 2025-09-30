AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie, de pe as.ro.

1. Ţinta lui Becali

Gigi Becali luptă cu Neluţu Varga pentru transferul ierii în Liga 1. Marinos Tzionis, jucătorul cotat la 900.000 de euro de la UTA, e primul pe lista patronului de la FCSB.

2. Ratează meciul cu Austria

Denis Drăguş va lipsi patru săptămâni după accidentarea suferită în Turcia. Drăguş va rata astfel meciurile României, cu Moldova şi Austria.