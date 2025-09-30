Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie

Publicat: 30 septembrie 2025, 17:29

Comentarii

Gigi Becali / Hepta

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie, de pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie

1. Ţinta lui Becali

Gigi Becali luptă cu Neluţu Varga pentru transferul ierii în Liga 1. Marinos Tzionis, jucătorul cotat la 900.000 de euro de la UTA, e primul pe lista patronului de la FCSB.

2. Ratează meciul cu Austria

Denis Drăguş va lipsi patru săptămâni după accidentarea suferită în Turcia. Drăguş va rata astfel meciurile României, cu Moldova şi Austria.

Reclamă
Reclamă

3. Revine Porumboiu

De pe as.ro, afli la ce echipă din Liga 1 va investi Adrian Porumboiu, după 12 ani de la despărţirea de FC Vaslui.

4. S-a întors Mourinho

Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la eiBulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Reclamă

Jose Mourinho nu a uitat de perioadele petrecute la Chelsea. După conferinţa de presă de la Londra, a rămas să stea de vorbă cu jurnaliştii şi cu cei din stafful albaştrilor.

5. Eşec pentru Szocs

Bernadette Szocs a fost eliminată de la China Smash 2025. Bernie a pierdut în minimum de seturi duelul transmis live pe AntenaPLAY.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Observator
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
20:34
VideoPuştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren
20:12
LIVE SCOREKairat Almaty – Real Madrid 0-1. Kylian Mbappe a deschis scorul din penalty
19:41
Diego Simeone şi-a aflat pedeapsa după circul făcut la meciul cu Liverpool! Nici “cormoranii” nu au scăpat
19:30
Steaua – Sepsi 2-1! Rubio, eroul roş-albaştrilor. Echipa lui Daniel Opriţa a întors rezultatul pe final
19:12
Mai multe sprinturi sau deloc? Analiza lui Adrian Georgescu
19:01
Fotbalul european, precum NBA? Patronul lui Bayer Leverkusen vrea să pună stop dominaţiei Premier League: “Nu e bine”
Vezi toate știrile
1 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 2 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 3 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 4 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 5 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 6 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”