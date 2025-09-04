AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie sunt pe as.ro, de la transferul lui Ianis Hagi, la sancţiunea primită de FCSB de la UEFA.
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie
1. Ianis Hagi a semnat!
Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi va evolua la formaţia turcă până în 2027. “Turcia e a doua mea casă”, a spus Ianis Hagi. “Regele” a fost şi el la prezentarea oficială.
2. Borza, OUT, Chipciu, in
Andrei Borza s-a accidentat şi a fost înlocuit cu Alex Chipciu în lotul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
3. Lucescu a decis
Tot de pe AS.ro afli ce decizie importantă a luat Mircea Lucescu legată de amicalul de lux al tricolorilor cu Canada.
4. FCSB, sancţiune dură
FCSB va evolua cu inelul 1 al galeriei închis la meciul cu Young Boys Berna. Campioana României a fost sancţionată pentru rasism. Roş-albaştrii s-au ales şi cu o amendă de 30.000 de euro.
5. Swiatek, eliminată
Iga Swiatek a fost eliminată de la US Open de Anisimova, pe care a bătut-o cu 6-0, 6-0 în finala de la Wimbledon. Jannik Sinner nu a avut emoţii cu Musetti şi s-a calificat în semifinale.
