AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie sunt pe as.ro, de la transferul lui Ianis Hagi, la sancţiunea primită de FCSB de la UEFA.

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie

1. Ianis Hagi a semnat!

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi va evolua la formaţia turcă până în 2027. “Turcia e a doua mea casă”, a spus Ianis Hagi. “Regele” a fost şi el la prezentarea oficială.

2. Borza, OUT, Chipciu, in

Andrei Borza s-a accidentat şi a fost înlocuit cu Alex Chipciu în lotul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.