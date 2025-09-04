Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie

Dan Roșu Publicat: 4 septembrie 2025, 17:17

Comentarii

Ianis Hagi, în tricoul României înainte de un meci / Profimedia

Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie sunt pe as.ro, de la transferul lui Ianis Hagi, la sancţiunea primită de FCSB de la UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie

1. Ianis Hagi a semnat!

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi va evolua la formaţia turcă până în 2027. “Turcia e a doua mea casă”, a spus Ianis Hagi. “Regele” a fost şi el la prezentarea oficială.

2. Borza, OUT, Chipciu, in

Andrei Borza s-a accidentat şi a fost înlocuit cu Alex Chipciu în lotul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Reclamă
Reclamă

3. Lucescu a decis

Tot de pe AS.ro afli ce decizie importantă a luat Mircea Lucescu legată de amicalul de lux al tricolorilor cu Canada.

4. FCSB, sancţiune dură

"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez
Reclamă

FCSB va evolua cu inelul 1 al galeriei închis la meciul cu Young Boys Berna. Campioana României a fost sancţionată pentru rasism. Roş-albaştrii s-au ales şi cu o amendă de 30.000 de euro.

5. Swiatek, eliminată

Iga Swiatek a fost eliminată de la US Open de Anisimova, pe care a bătut-o cu 6-0, 6-0 în finala de la Wimbledon. Jannik Sinner nu a avut emoţii cu Musetti şi s-a calificat în semifinale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Observator
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
18:16
Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia LIVE SCORE (21:45). Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup
18:12
„E cel mai greu sezon?” Lewis Hamilton, răspuns ferm înainte de prima cursă la Monza cu Ferrari
17:26
Daniel Pancu, semnal de alarmă pentru FCSB! Știe care e „problema” campioanei: “Au rămas descoperiți!”
17:20
Cine l-a convins pe Kurt Zouma să se transfere la CFR Cluj: „Pe el l-am sunat. Îi mulțumesc”
17:14
Gigi Becali a reacționat după ce UEFA a sancționat-o pe FCSB! Ce a discutat patronul cu Gheorghe Mustață
17:02
Selecționerul Canadei, convins că România se poate califica la Mondial: „Jucători de mare calitate”
Vezi toate știrile
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 5 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro 6 Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”