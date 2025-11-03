Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY - Antena Sport

AntenaPLAY vine cu rețeta spectacolului total prin noutățile lunii noiembrie! Emoțiile se aprind în bucătărie, pe trasee pline de adrenalină, dar și pe insule, unde iubirea este pusă la încercare. Sezonul 16 Chefi la cuțite promite gusturi memorabile, în timp ce Asia Express – Drumul Eroilor continuă aventura în peisaje spectaculoase din Coreea de Sud. Din 20 noiembrie, Insula Iubirii | Argentina & Chile, Insula Iubirii | Mexic și Insula Iubirii | Brazilia aduc pasiune, tentație și decizii care pot schimba destine.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noutățile lunii noiembrie 2025 în AntenaPLAY Echipele rămase în Asia Express | Drumul Eroilor continuă traseul și luptă să câștige fiecare provocare pentru a juca marea finală din data de 12 noiembrie. Aceasta va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate. Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu pregătesc episoade noi Express Talk: Aventura Asia – amintiri intense, lecții de viață și momente amuzante din cursa aventurii, exclusiv în AntenaPLAY.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu dau startul sezonului 16 Chefi la cuțite. Show-ul culinar prezentat de Irina Fodor va avea premiera pe 16 noiembrie. Un moment așteptat al lunii este meciul echipei naționale a României. Partida România – San Marino e programată pe 18 noiembrie, de 21:45, live în AntenaPLAY. Naționala lui Mircea Lucescu își continuă drumul în preliminariile CM 2026.

Insula Iubirii | Temptation Island

După succesul fenomenului mondial Insula Iubirii | Spania și al sezonului 9 Insula Iubirii, AntenaPLAY aduce în luna noiembrie alte producții plină de pasiune, intrigă și provocări, imposibil de ignorat. În Insula Iubirii Argentina & Chile / La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile, Insula Iubirii | Mexic / Temptation Island: México, Insula Iubirii | Brazilia / Ilha da Tentação: Brasil cuplurile decid să-și testeze relația și să dea piept cu tentația, gelozia și trădarea. Oare îndoielile și infidelitățile ies la suprafață? Vor putea partenerii să flirteze cu ispita fără să cedeze în fața ei?

Insula le testează limitele tocmai pentru a afla adevărul despre relația lor. Nu rata aceste producții cunoscute la nivel mondial, din 20 noiembrie, în AntenaPLAY.