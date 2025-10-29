Mihaela Cambei, o nouă performanță remarcabilă. Românca a cucerit trei medalii de aur la Europenele U-23 - Antena Sport

Vicecampioana olimpică Mihaela Valentina Cambei a cucerit trei medalii de aur la cat. 53 kg, marţi, în prima zi a Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U-23) de la Durres (Albania).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cambei, medaliată cu argint la cat. 49 kg la JO 2024, s-a impus marţi la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câştigat cu 110 kg, iar la total a obţinut aurul cu 205 kg, potrivit agerpres.ro.

Bilanțul României la Europenele de haltere U-23

România a obţinut marţi şi trei medalii de bronz la Europenele de juniori din Albania.

La cat. 60 kg, Narcis Papolţi a obţinut la smuls, cu 119 kg, şi la total, cu 262 kg, în timp ce la aruncat a fost al patrulea, cu 143 kg. Alexia Diana Şipoş a cucerit şi ea o medalie de bronz la cat. 53 kg, la stilul aruncat, cu 100 kg. La smuls, Şipoş a fost a patra, cu 81 kg, iar la total a încheiat pe patru, cu 181 kg.