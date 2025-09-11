Combinații creative cu trening și piese din denim - Antena Sport

Te gândești cum poți reinventa piesele simple și să aduci prospețime garderobei tale? Am pregătit o listă cu idei care te vor ajuta să porți treningul și denimul într-o manieră modernă, personalizată și confortabilă. Citește acest ghid dacă vrei să explorezi look-uri relaxate cu un aer urban, dar și opțiuni potrivite pentru ieșiri casual sau evenimente de zi. Fiecare combinație propusă aici te invită să-ți exprimi stilul, folosind articole pe care probabil le ai deja.

Bluză de trening și blugi clasici

Este o combinație clasică, aparent banală, dar care, dacă alegi cu atenție piesele vestimentare pe care le vei purta, se poate dovedi una de efect.

Încearcă să ieși din tipare cu o bluză de trening ce integrează elemente din denim: buzunare, manșete sau chiar aplicații la umeri. Poți purta această bluză cu niște blugi clasici, drepți sau slim fit, pentru un rezultat plăcut vizual și modern. De exemplu, poți alege un hanorac alb cu buzunare din denim în nuanțe de albastru deschis și blugi vintage asortați. Adaugă teniși albi și creezi rapid o ținută relaxată, cu detalii surprinzătoare. Acest mix funcționează bine pentru o ieșire în oraș sau la un festival.

Pantaloni de trening largi și jachetă din denim

Persoanele care preferă hainele comode pot opta pentru pantaloni de trening cu un croi larg, realizați din bumbac plăcut la atingere, în culori neutre ca gri, negru sau bej. Combină cu o jachetă din denim clasic sau cu aspect uzat pentru a crea un contrast interesant între textura moale a pantalonilor și structura mai fermă a gecii.

Dacă mizezi pe detalii, adaugă accesorii masive sau o geantă mini. De exemplu, poți purta această combinație cu teniși cu platformă și ochelari supradimensionați. Stilul se potrivește celor care vor să iasă rapid din casă, dar vor să arate îngrijit și actual. Din fericire, găsești o gamă variată de modele și croieli de trening, de la branduri cunoscute, care îți pot oferi o bază pentru ținuta ta.