Marcel Răducanu laudă decizia lui Mircea Lucescu! De la ce jucători se așteaptă să facă diferența în Bosnia - Antena Sport

Și de la Mihăilă mă aștept să decidă jocul prin viteza și driblingul lui. Dacă le dăm voie la mijloc să își facă jocul, nu va fi bine. Trebuie să căutăm să scoatem lovituri libere în fața porții. Putem câștiga și cu o execuție bună, pentru că avem mai mulți jucători care bat bine. Bosnia e totuși o echipă valoroasă, au jucători prin Germania, fotbaliști cu experiență, nu doar Dzeko. Avem noroc că nu e Demirovic de la Stuttgart.

Mă bucur că va fi Vlad Dragomir titular, că a jucat foarte bine cu Austria. Eu nu am fost niciodată cu cei doi Marini. Nu fac nici faza de apărare ca lumea și nu contribuie nici ofensiv, să dea o pasă decisivă sau ceva – ne trebuie jucători de creație, care să facă un-doi, să dribleze – și sunt și lenți”.

Marcel Răducanu: „Ce a făcut Mircea Lucescu cu Ianis Hagi a fost o decizie excelentă”

„Rațiu e fundaș în primul rând și trebuie să aibă grijă să nu își creeze acțiuni pe partea lui. Îmi place că are viteză, vine cu centrări, chiar trage la poartă și e plăcut. Mai atent în apărare și apoi să contribuie în atac.

Trebuie să luptăm pentru fiecare minge, să facem presing pentru că jucăm în deplasare, iar Bosnia are șanse și la primul loc. Deși mi-e greu să cred că Austria mai pierde vreun meci. A fost o lecție pentru ei cu România. Ne-au tratat foarte de sus. Eu zic că dacă luăm gol repede o să fie foarte greu. Nu avem voie să luăm gol. Să ținem de rezultat și să forțăm în repriza a doua să marcăm.

Ce a făcut nea Mircea Lucescu la meciul cu Austria, când i-a dat numărul 10 și banderola lui Ianis Hagi, a fost o decizie excelentă. Și eu m-am întrebat de ce să i le dea, dar l-a ajutat enorm chestia asta. A fost foarte motivat și i-a dat mare încredere. Acum are meciuri în picioare și în Turcia și a avut câteva realizări.

Chiar și-a revenit. Sunt sigur că va juca bine și cu Bosnia, să care echipa după el. Bate bine lovituri libere. Dă bine și cu stângul, și cu dreptul, are creativitate și e un jucător esențial pentru noi. Îl felicit pe Mircea Lucescu pentru decizia de a-i da tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan. A fost o chestie psihică foarte bine gândită”, a concluzionat fostul internațional român.