Marcel Răducanu laudă decizia lui Mircea Lucescu! De la ce jucători se așteaptă să facă diferența în Bosnia - Antena Sport

Marcel Răducanu laudă decizia lui Mircea Lucescu! De la ce jucători se așteaptă să facă diferența în Bosnia

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Marcel Răducanu laudă decizia lui Mircea Lucescu! De la ce jucători se așteaptă să facă diferența în Bosnia

Daniel Işvanca Publicat: 15 noiembrie 2025, 16:58

Marcel Răducanu laudă decizia lui Mircea Lucescu! De la ce jucători se așteaptă să facă diferența în Bosnia

Mircea Lucescu, selecționerul României / Profimedia

Naționala de fotbal a României va juca în această seară un meci crucial pentru a mai spera în continuare la calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor.

După ce a pierdut meciul de debut din preliminarii, tricolorii vor să își ia revanșa în fața Bosniei, pe un stadion unde va fi cu siguranță o atmosferă ostilă pentru „elevii” lui Mircea Lucescu.

Marcel Răducanu: „Vom juca într-o atmosferă extrem de ostilă”

Jocul contra Bosniei va fi unul de o intensitate ridicată pentru naționala României, iar măsuri sporite de securitate au fost luate deja pentru partida care va avea loc la Zenica.

Marcel Răducanu a prefațat duelul contra selecționatei bosniace și a transmis care au fost deciziile inspirate luate de selecționerul Mircea Lucescu, dar și de la ce jucători se așteaptă să facă diferența.

„Aștept cu nerăbdare meciul. E normal, un așa meci decisiv pentru fotbalul românesc. Acum băieții trebuie să arate caracter și să joace la fel de bine cum au făcut-o cu Austria. 

Sigur că ne așteaptă o partidă dificilă pentru că și lor le trebuie puncte și vom juca într-o atmosferă extrem de ostilă. Va fi infern, presiune mare din tribune, iar noi trebuie să câștigăm. Lor le ajunge și un punct. Cum ei au câștigat la noi, acum trebuie să reușim și noi. 

Suntem o echipă unită și avem voință, atitudine. Asta e cel mai important, să ne ducem acolo fără frică și să le punem probleme de la început, să atacăm, dar să ne și apărăm bine. Cel mai important e să câștigăm cât mai multe dueluri la mijloc, ca să le tăiem elanul și să avem posesia”, a declarat Marcel Răducanu, potrivit fanatik.ro.

Marcel Răducanu: „Ne trebuie jucători de creație”

„Apoi, trebuie să știm ce să facem cu ea. Sper ca Dennis Man să prindă o zi bună, așa cum a făcut-o la ultimele meciuri la Eindhoven și Bîrligea, în față, să fie inspirat. Trebuie să facem un meci extraordinar de bun, peste posibilitățile echipei, chiar mai bun decât cel cu Austria. 

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşafMoarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
Și de la Mihăilă mă aștept să decidă jocul prin viteza și driblingul lui. Dacă le dăm voie la mijloc să își facă jocul, nu va fi bine. Trebuie să căutăm să scoatem lovituri libere în fața porții. Putem câștiga și cu o execuție bună, pentru că avem mai mulți jucători care bat bine. Bosnia e totuși o echipă valoroasă, au jucători prin Germania, fotbaliști cu experiență, nu doar Dzeko. Avem noroc că nu e Demirovic de la Stuttgart. 

Mă bucur că va fi Vlad Dragomir titular, că a jucat foarte bine cu Austria. Eu nu am fost niciodată cu cei doi Marini. Nu fac nici faza de apărare ca lumea și nu contribuie nici ofensiv, să dea o pasă decisivă sau ceva – ne trebuie jucători de creație, care să facă un-doi, să dribleze – și sunt și lenți”.

Marcel Răducanu: „Ce a făcut Mircea Lucescu cu Ianis Hagi a fost o decizie excelentă”

„Rațiu e fundaș în primul rând și trebuie să aibă grijă să nu își creeze acțiuni pe partea lui. Îmi place că are viteză, vine cu centrări, chiar trage la poartă și e plăcut. Mai atent în apărare și apoi să contribuie în atac. 

Trebuie să luptăm pentru fiecare minge, să facem presing pentru că jucăm în deplasare, iar Bosnia are șanse și la primul loc. Deși mi-e greu să cred că Austria mai pierde vreun meci. A fost o lecție pentru ei cu România. Ne-au tratat foarte de sus. Eu zic că dacă luăm gol repede o să fie foarte greu. Nu avem voie să luăm gol. Să ținem de rezultat și să forțăm în repriza a doua să marcăm. 

Ce a făcut nea Mircea Lucescu la meciul cu Austria, când i-a dat numărul 10 și banderola lui Ianis Hagi, a fost o decizie excelentă. Și eu m-am întrebat de ce să i le dea, dar l-a ajutat enorm chestia asta. A fost foarte motivat și i-a dat mare încredere. Acum are meciuri în picioare și în Turcia și a avut câteva realizări.

Chiar și-a revenit. Sunt sigur că va juca bine și cu Bosnia, să care echipa după el. Bate bine lovituri libere. Dă bine și cu stângul, și cu dreptul, are creativitate și e un jucător esențial pentru noi. Îl felicit pe Mircea Lucescu pentru decizia de a-i da tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan. A fost o chestie psihică foarte bine gândită”, a concluzionat fostul internațional român.

