Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: "Face asta din banii lui" - Antena Sport

Gino Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro pe lună, în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal. Chiar dacă în ultima perioadă, au apărut informaţii că a avut probleme financiare, cauzate mai ales de situaţia fiului său, Mario, fostul mare internaţional a luat o decizie care spune multe despre caracterul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gino Iorgulescu îi ajută pe oamenii din fotbal care întâmpină probleme pe care nu le pot rezolva, din cauza unor situaţii financiare precare. Fostul jucător de la Steaua şi Rapid, dublu campion naţional, Ion Ion “Ozonel”, a vorbit deschis despre gestul făcut de omul cu 49 de selecţii şi 3 goluri pentru naţionala României.

Gino Iorgulescu ajută cu bani foştii fotbalişti

“Cu atâtea probleme câte are, îşi găseşte timp pentru foştii fotbalişti. Îi ajută necondiţionat cu spitalizare, medicamentaţie. Sunt jucători care sunt în dificultate. Din salariul lui dă banii. Din banii lui le asigură toate chestiile astea.

Nu de la Ligă. De ce nu se spun şi lucrurile astea? Nu există unul, sunt oameni de naţională, sunt pensiile mici, nu au alte afaceri, au alte probleme de sănătate şi nu pot să activeze”, a dezvăluit Ion Ion, în cadrul podcastului “Un Podcast”.

Gino Iorgulescu are un salariu uriaş pentru funcţia de preşedinte al LPF. Conform declaraţiilor de avere, Iorgulescu a avut un salariu mediu luna în ultimii 2 ani şi jumătate de 33.000 de euro, conform hotnews.ro.