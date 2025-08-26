Florin Niță se menține în formă în așteptarea transferului. Unde se antrenează portarul - Antena Sport

Florin Niță încă nu și-a găsit vreun angajament, în condițiile în care s-a despărțit de cei de la Damac la finalul lunii iunie. Goalkeeper-ul de 38 de ani a fost asociat cu diverse mutări, însă nimic nu s-a concretizat, astfel că portarul de la EURO 2024 al naționalei încă așteaptă oferte.

În momentul de față, Niță nu vrea să iasă din formă și a început să se antreneze în lipsa unei echipe.

Florin Niță, sesiune de pregătire la Arcul de Triumf

După despărțirea de Damac, Niță a revenit în țară pentru a se menține în forma care l-a făcut să fie un portar valoros la nivel național. Goalkeeper-ul de 38 de ani s-a pregătit la Complexul Sportiv Național “Arcul de Triumf”, veste anunțată chiar de cei care se ocupă de stadion pe rețelele sociale:

“În această dimineață am avut onoarea de a-l primi în Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf pe Florin Niță, portar emblematic al Generației de Suflet.

Ne-am bucurat să-i fim din nou gazdă într-un loc dedicat performanței, excelenței și respectului pentru valorile sportului românesc. SPORTUL = PRIORITATE NAȚIONALĂ“.