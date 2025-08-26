Florin Niță se menține în formă în așteptarea transferului. Unde se antrenează portarul - Antena Sport

Închide meniul
Florin Niță se menține în formă în așteptarea transferului. Unde se antrenează portarul

Fotbal intern

Florin Niță se menține în formă în așteptarea transferului. Unde se antrenează portarul

Andrei Nicolae Publicat: 26 august 2025, 14:08

Comentarii
Florin Niță se menține în formă în așteptarea transferului. Unde se antrenează portarul

Florin Niță, în timpul unui antrenament / Facebook Complexul Sportiv Național "Arcul de Triumf"

Florin Niță încă nu și-a găsit vreun angajament, în condițiile în care s-a despărțit de cei de la Damac la finalul lunii iunie. Goalkeeper-ul de 38 de ani a fost asociat cu diverse mutări, însă nimic nu s-a concretizat, astfel că portarul de la EURO 2024 al naționalei încă așteaptă oferte.

În momentul de față, Niță nu vrea să iasă din formă și a început să se antreneze în lipsa unei echipe.

Florin Niță, sesiune de pregătire la Arcul de Triumf

După despărțirea de Damac, Niță a revenit în țară pentru a se menține în forma care l-a făcut să fie un portar valoros la nivel național. Goalkeeper-ul de 38 de ani s-a pregătit la Complexul Sportiv Național “Arcul de Triumf”, veste anunțată chiar de cei care se ocupă de stadion pe rețelele sociale:

În această dimineață am avut onoarea de a-l primi în Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf pe Florin Niță, portar emblematic al Generației de Suflet.

Ne-am bucurat să-i fim din nou gazdă într-un loc dedicat performanței, excelenței și respectului pentru valorile sportului românesc. SPORTUL = PRIORITATE NAȚIONALĂ“.

Deși nu are echipă, Niță are un partener de antrenament în persoana lui Costică Dumitru, antrenor de portari trecut pe la FCSB, Concordia Chiajna, Gaz Metan și Metaloglobus.

