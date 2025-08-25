La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român - Antena Sport

Închide meniul
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român

Publicat: 25 august 2025, 13:19

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Hepta

Ion Ţiriac se menţine în formă la cei 86 de ani ai săi, iar verişoara miliardarului, Mariana Stanciu, a dezvăluit că fostul tenismen a renunţat la mâncarea grasă.

Chiar dacă ar putea să mânănce cele mai scumpe lucruri, în orice colţ al lumii, Ţiriac rămâne la produsele tradiţionale româneşti, precum mămăliguţa cu brânză sau ciorba de burtă. Asta le oferă şi celebrilor săi invitaţi.

“Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli.

Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a spus Mariana Stanciu, în trecut, citată de impact.ro.

Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani

Ion Ţiriac a dezvăluit care este regretul care îl macină, ajuns la 86 de ani. Miliardarul român a dezvăluit faptul că nu s-a putut bucura pe deplin de micile bucurii ale vieţii.

Ion Ţiriac are o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari, conform Forbes. Fostul sportiv a strâns sume uriaşe din afacerile pe care le are în domeniile auto sau financiar.

“Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!

Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă.

Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine”, a declarat Ion Ţiriac, conform digisport.ro.

 

