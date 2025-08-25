La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român - Antena Sport

Ion Ţiriac se menţine în formă la cei 86 de ani ai săi, iar verişoara miliardarului, Mariana Stanciu, a dezvăluit că fostul tenismen a renunţat la mâncarea grasă.

Chiar dacă ar putea să mânănce cele mai scumpe lucruri, în orice colţ al lumii, Ţiriac rămâne la produsele tradiţionale româneşti, precum mămăliguţa cu brânză sau ciorba de burtă. Asta le oferă şi celebrilor săi invitaţi.

La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani

“Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli.

Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a spus Mariana Stanciu, în trecut, citată de impact.ro.

Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani

Ion Ţiriac a dezvăluit care este regretul care îl macină, ajuns la 86 de ani. Miliardarul român a dezvăluit faptul că nu s-a putut bucura pe deplin de micile bucurii ale vieţii.