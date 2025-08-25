Neluţu Varga, un nou clip viral în care e înconjurat de lingouri de aur: "Sunt 2.300 de kg. E lucru serios" - Antena Sport

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a apărut într-un alt clip, difuzat pe TikTok, în care e înconjurat de lingouri de aur.

Într-un alt clip, Varga îi transmitea lui “mister president” că are pregătite pentru el 4 tone de aur.

Neluţu Varga, filmat cu lingouri de aur: “E lucru serios”

“În total sunt 17 cutii a câte 100 de kilograme. Astea le avem pregătite, dar în total sunt 2.300 de kile. Aş vrea să înţelegi că e lucru serios, astăzi pregătim actele pentru transport”, a transmis Neluţu Varga în clipul publicat pe TikTok, în urmă cu două zile, de utilizatorul “thanhlora9999”.

Cele 2.300 de kilograme de aur ar valora circa 250 de milioane de dolari.

CFR Cluj e ca şi eliminată din Europa după 2-7 în tur cu Hacken. Vicecampioana României stă foarte prost şi în campionat. După umilinţa din Suedia, CFR Cluj a fost învinsă fără drept de apel şi de Oţelul în Liga 1, cu 4-1.