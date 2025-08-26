Cum a reacţionat Maria Sharapova după ce a văzut noul look al lui Carlos Alcaraz. "Sunt încă blocată" - Antena Sport

Schimbarea radicală a look-ului lui Carlos Alcaraz a fost dezbătută la New York, după ce ibericul s-a calificat în turul 2 de la US Open. A venit rândul Mariei Sharapova să emită o perere despre tunsoarea lui Carlitos.

Cvintupla câştigătoare de Grand Slam a apreciat curajul arătat de campionul de la Roland Garros. Asta după ce Frances Tiafoe avea o reacţie categorică: “Este oribil, teribil”.

Cum a reacţionat Maria Sharapova după ce a văzut noul look al lui Carlos Alcaraz

“Sunt încă blocată la tunsoara lui. Nu mai necesită mare efort pentru a fi întreținută. Și a apărut așa pe teren, brusc. Bine lucrat! Eu aș fi fost superstițioasă (n.r. – în ceea ce privește lungimea părului).

Dar fix asta trebuie să iubești, în ceea ce îl privește pe Alcaraz. Că are această abilitate, de a fi atât de liber, atât de încrezător. Sunt lucruri care se văd și în jocul lui”, a spus MaSha, despre Alcaraz.

Carlos Alcaraz, apariţie surpriză la US Open

Carlos Alcaraz l-a învins pe americanul Reilly Opelka şi s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4, în primul tur la US Open, turneu pe care l-a câştigat în 2022.