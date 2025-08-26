Cum a reacţionat Maria Sharapova după ce a văzut noul look al lui Carlos Alcaraz. "Sunt încă blocată" - Antena Sport

Închide meniul
Cum a reacţionat Maria Sharapova după ce a văzut noul look al lui Carlos Alcaraz. “Sunt încă blocată”

Publicat: 26 august 2025, 13:44

Maria Sharapova, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Schimbarea radicală a look-ului lui Carlos Alcaraz a fost dezbătută la New York, după ce ibericul s-a calificat în turul 2 de la US Open. A venit rândul Mariei Sharapova să emită o perere despre tunsoarea lui Carlitos.

Cvintupla câştigătoare de Grand Slam a apreciat curajul arătat de campionul de la Roland Garros. Asta după ce Frances Tiafoe avea o reacţie categorică: “Este oribil, teribil”.

“Sunt încă blocată la tunsoara lui. Nu mai necesită mare efort pentru a fi întreținută. Și a apărut așa pe teren, brusc. Bine lucrat! Eu aș fi fost superstițioasă (n.r. – în ceea ce privește lungimea părului).

Dar fix asta trebuie să iubești, în ceea ce îl privește pe Alcaraz. Că are această abilitate, de a fi atât de liber, atât de încrezător. Sunt lucruri care se văd și în jocul lui”, a spus MaSha, despre Alcaraz.

Carlos Alcaraz l-a învins pe americanul Reilly Opelka şi s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4, în primul tur la US Open, turneu pe care l-a câştigat în 2022.

Alcaraz a fost în centrul atenţiei şi pentru că s-a tuns: Ajuns la Central cu părul tuns foarte scurt, el a fost criticat de Frances Tiafoe înainte de a justifica această schimbare de look.

„Tocmai m-am tuns şi mi-e greu, dar trebuie să o iau de la zero”, a spus Alcaraz la microfonul jucătorului de golf nord-irlandez Rory McIlroy..

Dar dacă schimbarea radicală a look-ului său a fost un subiect de discuţie la finalul întâlnirii, jurnaliştii l-au întrebat pe Frances Tiafoe şi despre tunsoarea spaniolului în cadrul conferinţei de presă. Filmat în culise în timp ce râdea de Alcaraz, americanul numărul 17 mondial este categoric: „Este oribil, teribil.”

„L-am privit şi m-am gândit: «Presupun că eşti aerodinamic». Juan Carlos Ferrero (antrenorul lui Alcaraz, n.r.) râdea. A spus: «Da, e mai rapid decât înainte». Mi-am spus: «Bine, asta e o problemă…». Nu ştiu cine i-a spus să facă asta, dar e groaznic. Este Carlos, este băiatul meu, dar ar trebui să meargă la frizer cu mine”, povesteşte Tiafoe despre această discuţie cu Alcaraz.

Întrebarea despre acest nou look i-a fost pusă, evident, spaniolului în cadrul conferinţei de presă, iar acesta s-a justificat: „Pur şi simplu mi se părea că părul meu era prea lung, aşa că îmi doream foarte mult să-l tai înainte de începerea turneului. Eram singur cu fratele meu, dar el a greşit cu maşina de tuns. Singura modalitate de a repara asta era să rad totul, aşa că asta am făcut, de unde şi noua tunsoare.”

„Sincer, nu-mi place părul. Râd mult de reacţia oamenilor, asta e adevărul. Când m-am văzut pe ecran intrând în stadion, a fost foarte ciudat să mă văd atât de alb şi fără păr. Sper că asta mă va ajuta să fiu puţin mai rapid”, a adăugat Alcaraz.

