"Am eșuat. E o lecție". Cristi Chivu nu s-a ferit de cuvinte după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty - Antena Sport

Cristi Chivu a avut un discurs extrem de dur în ciuda faptului că Interul său a obținut a patra victorie consecutivă în Liga Campionilor, scor 2-1 contra celor de la Kairat Almaty. Antrenorul român a vorbit după meci despre ce nu a mers la jocul elevilor săi și și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că nu a reușit să își motiveze oamenii înaintea unui duel care pe foaie părea facil.

Inter s-a impus din nou în Champions League, însă succesul de pe Giuseppe Meazza contra kazahilor de la Kairat Almaty nu l-a convins pe Chivu. Tehnicianul de 44 de ani consideră că trebuie să le insufle jucătorilor săi mai multă pasiune pentru a nu mai ajunge în situații cum a fost cea de aseară.

Cristi Chivu, discurs “fără perdea” după Inter – Kairat Almaty

“Nerazzurrii” au deschis scorul în prima repriză prin Lautaro Martinez, însă în partea a doua kazahii au redus din diferență prin Ofri Arad. Carlos Augusto a adus cele trei puncte pentru italieni, însă victoria trupei lui Chivu nu a fost așa convingătoare precum se așteptau oamenii, așa cum a notat și presa din “cizmă”.

Antrenorul român a sesizat la rândul său acest lucru, motiv pentru care nu a avut vreo problemă să spună lucrurilor pe nume:

“Chiar și când era 2-1, am avut multă posesie cu fundașii centrali, pasând mingea portarului. Trebuia să facem acțiuni mai simple și să exploatăm spațiile. Ne-a lipsit calitatea și claritatea, am devenit agitați.