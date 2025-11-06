"Am eșuat. E o lecție". Cristi Chivu nu s-a ferit de cuvinte după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty - Antena Sport

Cristi Chivu a avut un discurs extrem de dur în ciuda faptului că Interul său a obținut a patra victorie consecutivă în Liga Campionilor, scor 2-1 contra celor de la Kairat Almaty. Antrenorul român a vorbit după meci despre ce nu a mers la jocul elevilor săi și și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că nu a reușit să își motiveze oamenii înaintea unui duel care pe foaie părea facil.
Inter s-a impus din nou în Champions League, însă succesul de pe Giuseppe Meazza contra kazahilor de la Kairat Almaty nu l-a convins pe Chivu. Tehnicianul de 44 de ani consideră că trebuie să le insufle jucătorilor săi mai multă pasiune pentru a nu mai ajunge în situații cum a fost cea de aseară.
Cristi Chivu, discurs “fără perdea” după Inter – Kairat Almaty
“Nerazzurrii” au deschis scorul în prima repriză prin Lautaro Martinez, însă în partea a doua kazahii au redus din diferență prin Ofri Arad. Carlos Augusto a adus cele trei puncte pentru italieni, însă victoria trupei lui Chivu nu a fost așa convingătoare precum se așteptau oamenii, așa cum a notat și presa din “cizmă”.
Antrenorul român a sesizat la rândul său acest lucru, motiv pentru care nu a avut vreo problemă să spună lucrurilor pe nume:
“Chiar și când era 2-1, am avut multă posesie cu fundașii centrali, pasând mingea portarului. Trebuia să facem acțiuni mai simple și să exploatăm spațiile. Ne-a lipsit calitatea și claritatea, am devenit agitați.
Nu era momentul potrivit să facem anumite lucruri… înțeleg și știu, am jucat astfel de meciuri. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce nu am reușit să transmit astăzi.
Astăzi nu am reușit să îi motivez, am eșuat, nu i-am făcut să înțeleagă importanța partidei. Poate unii i-au subestimat. Pentru mine e o lecție. Trebuie să fiu un antrenor mai bun, trebuie să le transmit dorința și pasiunea“, a spus antrenorul pentru Sky Sport, potrivit fcinternews.it.
Pentru Interul lui Cristi Chivu urmează o a doua jumătate “de foc” în grupa unică de UCL, unde mai are jucat contra celor de la Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Borussia Dortmund.
- Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii”
- Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie”
- Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit”
- Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit
- Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat