(P) Cea mai mare campanie de reduceri a anului, la Garmin Romania - Antena Sport

Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoțiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.080 de lei pentru cele mai populare produse Garmin. Prețurile speciale continuă până la finalul lunii decembrie, în campania Reduceri de Sărbători, cu noi discounturi pentru ceasuri, dar și gadget-uri pentru ciclism, navigație, pescuit, scufundări, hiking, golf și produse pentru copii.

Promoții Black Friday: 7 – 16 noiembrie 2025

Promoțiile Black Friday iau startul pe 7 noiembrie, după ora 10:00, în campanie fiind incluse cele mai dorite produse Garmin. De o reducere extraordinară de 970 de lei vor beneficia modelele fēnix E, fēnix 7 Pro și fēnix 7X Pro. Prețuri speciale vor avea și alte produse cheie precum epix Pro Gen 2, Forerunner 965, Instinct E și vívoactive 5.

Lista completă a produselor incluse în campania de Promoții Black Friday va putea fi regăsită pe site, începând cu 7 noiembrie. Toate discount-urile sunt valabile exclusiv pe garmin.com/ro-ro/, în limita stocurilor disponibile.

Reduceri de Sărbători: 14 noiembrie – 27 decembrie 2025

Campania continuă cu Reduceri de Sărbători, o perioadă extinsă de discount-uri, ce va include peste 150 de produse, din toate gamele. Reducerile se vor aplica pentru dispozitive selecționate din selecția de smartwatch-uri, dar și pentru gadget-uri utile amatorilor de alergare, ciclism, condus, navigație, scufundări, pescuit sau golf.

Printre produsele vedetă ale acestei perioade de reduceri, se numără: