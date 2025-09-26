(P) Rețeta tocinei bucovineni: pași simpli pentru un preparat tradițional gustos - Antena Sport

Închide meniul
(P) Rețeta tocinei bucovineni: pași simpli pentru un preparat tradițional gustos

(P) Rețeta tocinei bucovineni: pași simpli pentru un preparat tradițional gustos

(P) Rețeta tocinei bucovineni: pași simpli pentru un preparat tradițional gustos

Publicat: 26 septembrie 2025, 17:45

(P) Rețeta tocinei bucovineni: pași simpli pentru un preparat tradițional gustos

Sursa foto: Shutterstock

Bucovina atrage prin peisaje, dar și prin rețete care îmbină simplitatea cu gustul autentic. Tocineii bucovineni, cunoscuți în multe familii drept turte din cartofi, aduc aminte de mesele pregătite cu grijă și multă pasiune. Mulți aleg să-i gătească atunci când își doresc o masă rapidă, sățioasă și plină de savoare. Indiferent dacă ai mai încercat rețeta sau doar cauți ceva nou, te invităm să parcurgi pașii de mai jos și să vezi cât de ușor poți recrea tocineii la tine acasă!

Ce sunt tocineii și de ce sunt populari?

Tocineii provin din gastronomia de nord a Moldovei, unde cartoful ocupă un loc important, mai ales în sezonul rece. Mulți îi cunosc sub alte nume, precum plăcinte de cartofi sau draniki. Tocineii sunt cunoscuți la noi drept tocinei bucovineni și sunt reprezentați de mici chifteluțe din cartofi rași, care se prăjesc în ulei încins. Tocineii pot fi simpli (doar din cartofi, ouă, sare și piper) sau pot avea diferite adaosuri, precum ceapă, usturoi și condimente. În prezent se prepară tocinei și din alte legume, precum dovlecei, morcovi, cartofi dulci sau conopidă.

Ce îi face speciali? Folosești ingrediente la îndemână, iar procesul nu necesită experiență avansată. Pentru comparație, tocineii seamănă cu hashbrowns sau latkes, dar adesea primesc arome locale din brânză sau usturoi.

Ingredientele necesare pentru rețeta de tocinei

Acum că știi ce sunt tocineii, îți vom prezenta rețeta de tocinei de la Profi, cu porții pentru 4-6 persoane. Ca să obții tocinei gustoși, ai nevoie de:

  • 1 kg de cartofi (de preferat cartofi făinoși);
  • 2 ouă;
  • 2-3 linguri de făină (sau pesmet, după preferințe);
  • 1 ceapă mică (opțional);
  • sare și piper după gust;
  • ulei pentru prăjit (ulei de floarea-soarelui);
  • smântână și brânză rasă (opțional, pentru servit).

Cum prepari tocineii bucovineni: rețeta pas cu pas

Urmează pașii de mai jos și vei avea tocinei crocanți la exterior, moi în interior! Găsești aici o metodă rapidă, ușor de reținut.

1. Spală, curăță și răzuiește cartofii

După ce ai curățat cartofii, dă-i pe răzătoare. Alege răzătoarea mare dacă vrei să simți textura, pe cea mică dacă preferi o compoziție fină. Pune totul într-un bol încăpător.

2. Stoarce cartofii foarte bine

Cartofii storși corect dau o textură crocantă. Folosește un tifon curat sau scurge lichidul cu mâinile.

3. Adaugă restul ingredientelor

Sparge ouăle în bol, adaugă făină (treptat), sare, piper și orice alt ingredient opțional preferi. Amestecă totul până obții o compoziție ușor lipicioasă, nu prea lichidă.

4. Modelează tocineii

Ia cu lingura compoziția și formează discuri de aproximativ 1-1,5 cm grosime și 6-8 cm diametru. Acest pas te ajută să controlezi prăjirea, pentru ca tocineii să se gătească uniform.

5. Încălzește uleiul și prăjește

Toarnă ulei într-o tigaie și așteaptă să se încălzească bine (fără să fumege). Pune tocineii cu grijă și prăjește-i pe fiecare parte 3-4 minute, până capătă o crustă aurie. Nu umple tigaia; textura crispy se obțin dacă nu aglomerezi tigaia. Scoate tocineii pe prosop de hârtie ca să absoarbă excesul de ulei.

Sfaturi utile pentru cei mai buni tocinei

Gospodinele din Bucovina spun adesea că cele mai mici detalii fac diferența. Ține cont de aceste recomandări!

  • Prăjește compoziția imediat după amestecare ca să nu lase apă.
  • Nu înlocui cartofii făinoși cu cei ceruiți, altfel tocineii nu se leagă corect.
  • Dacă alegi să adaugi brânză sau verdețuri, integrează-le încă din faza de amestec, ca aromele să se combine.
  • Respectă temperatura uleiului – prea încins arde tocineii la exterior și îi lasă cruzi pe interior, prea rece îi face uleioși.
  • Nu pune făină în exces, se pierde gustul plăcut al cartofilor.

Dacă folosești cartofi noi, aceștia conțin multă apă, deci va trebui să-i storci suplimentar și să ajustezi cantitatea de făină.

Cum și cu ce servești tocineii bucovineni?

Tocineii se potrivesc cu smântână acrișoară, iaurt gras ori un sos simplu de usturoi. Mulți îi preferă alături de brânză rasă presărată deasupra, pentru un plus de savoare. În familie, poți servi tocineii ca garnitură la fripturi sau lângă o salată de sezon – salata de varză roșie crudă evidențiază gustul lor.

Dacă vrei să le oferi copiilor un desert rapid, stropește tocineii fierbinți cu zahăr pudră sau servește-i cu dulceață de vișine. La micul dejun, combină-i cu ou ochi și câteva felii de roșie pentru o masă sățioasă și rapidă.

Poți alege să asociezi un vin alb sec sau demisec cu tocineii calzi. Acest tip de vin nu acoperă aromele și completează gustul farfuriei.

Variante, idei de personalizare și alternative

Experimentează și adaptează rețeta după propriile preferințe. Iată câteva variante gustoase!

  • Pentru o aromă mai bogată, adaugă telemea sau cașcaval direct în amestec.
  • Ceapa verde sau mărarul aduc prospețime și culoare.
  • Poți folosi dovlecel sau morcov pentru o variantă mai ușoară, însă stoarce foarte bine legumele înainte să le pui în compoziție.
  • Pentru un gust mai interesant, presară puțină boia sau chimen măcinat.
  • Dacă urmezi o dietă vegetariană sau ții post, pregătește tocineii doar din cartofi, făină, verdețuri și un praf de sare. Poți exclude ouăle, iar textura rămâne plăcută dacă storci cartofii la maximum.

Te încurajăm să încerci aceste opțiuni sau să adaugi propriile ingrediente preferate. Mulți bucătari amatori introduc mereu ceva nou pentru a adapta rețeta la gusturile familiei sau ale invitaților. Împărtășește-ți rezultatele cu prietenii – fiecare încercare aduce ceva diferit și autentic.

 

