(P) Rețeta tocinei bucovineni: pași simpli pentru un preparat tradițional gustos - Antena Sport

Bucovina atrage prin peisaje, dar și prin rețete care îmbină simplitatea cu gustul autentic. Tocineii bucovineni, cunoscuți în multe familii drept turte din cartofi, aduc aminte de mesele pregătite cu grijă și multă pasiune. Mulți aleg să-i gătească atunci când își doresc o masă rapidă, sățioasă și plină de savoare. Indiferent dacă ai mai încercat rețeta sau doar cauți ceva nou, te invităm să parcurgi pașii de mai jos și să vezi cât de ușor poți recrea tocineii la tine acasă!

Ce sunt tocineii și de ce sunt populari?

Tocineii provin din gastronomia de nord a Moldovei, unde cartoful ocupă un loc important, mai ales în sezonul rece. Mulți îi cunosc sub alte nume, precum plăcinte de cartofi sau draniki. Tocineii sunt cunoscuți la noi drept tocinei bucovineni și sunt reprezentați de mici chifteluțe din cartofi rași, care se prăjesc în ulei încins. Tocineii pot fi simpli (doar din cartofi, ouă, sare și piper) sau pot avea diferite adaosuri, precum ceapă, usturoi și condimente. În prezent se prepară tocinei și din alte legume, precum dovlecei, morcovi, cartofi dulci sau conopidă.

Ce îi face speciali? Folosești ingrediente la îndemână, iar procesul nu necesită experiență avansată. Pentru comparație, tocineii seamănă cu hashbrowns sau latkes, dar adesea primesc arome locale din brânză sau usturoi.

Ingredientele necesare pentru rețeta de tocinei

Acum că știi ce sunt tocineii, îți vom prezenta rețeta de tocinei de la Profi, cu porții pentru 4-6 persoane. Ca să obții tocinei gustoși, ai nevoie de:

1 kg de cartofi (de preferat cartofi făinoși);

2 ouă;

2-3 linguri de făină (sau pesmet, după preferințe);

1 ceapă mică (opțional);

sare și piper după gust;

ulei pentru prăjit (ulei de floarea-soarelui);

smântână și brânză rasă (opțional, pentru servit).

Cum prepari tocineii bucovineni: rețeta pas cu pas

Urmează pașii de mai jos și vei avea tocinei crocanți la exterior, moi în interior! Găsești aici o metodă rapidă, ușor de reținut.