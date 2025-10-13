Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român - Antena Sport

Un șofer turc a dat o lovitură uriașă după ce România a învins-o cu 1-0 pe Austria, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a marcat unicul gol al partidei „de foc” de pe Arena Națională.

Celebrul vlogger Zbîr a făcut un gest uriaș pentru șoferul turc, după meciul României. Concret, i-a făcut cadou acestuia o mașină care valorează 10.000 de euro.

Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria

În drum spre Arena Națională, Zbîr i-a promis șoferului turc de ride sharing că-i va oferi cadou o mașină Dacia Logan, dacă România o va învinge pe Austria. „Tricolorii” s-au impus în cele din urmă, la limită, cu un gol marcat la ultima fază.

După meci, Zbîr l-a contactat pe șoferul turc care l-a dus la stadion pentru a-și ține promisiunea și a-i oferi o mașină. De asemenea, vloggerul a povestit faptul că șoferul care a primit mașina este și un mare fan al „tricolorilor”, urmârindu-i de pe vremea când Gică Hagi evolua.

„Am urcat în mașină și am dat de un șofer de origine turcă. Mi-a zis că este din Turcia și că ține cu România de când juca Hagi la ei în țară. M-am gândit că e un moment bun să îi fac cadou, o mașina românească, fabricată în România. I-am propus o înțelegere.