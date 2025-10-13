Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român - Antena Sport

Închide meniul
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român

Publicat: 13 octombrie 2025, 13:27

România - Austria 1-0/ Profimedia

Un șofer turc a dat o lovitură uriașă după ce România a învins-o cu 1-0 pe Austria, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a marcat unicul gol al partidei „de foc” de pe Arena Națională. 

Celebrul vlogger Zbîr a făcut un gest uriaș pentru șoferul turc, după meciul României. Concret, i-a făcut cadou acestuia o mașină care valorează 10.000 de euro.  

În drum spre Arena Națională, Zbîr i-a promis șoferului turc de ride sharing că-i va oferi cadou o mașină Dacia Logan, dacă România o va învinge pe Austria. „Tricolorii” s-au impus în cele din urmă, la limită, cu un gol marcat la ultima fază. 

După meci, Zbîr l-a contactat pe șoferul turc care l-a dus la stadion pentru a-și ține promisiunea și a-i oferi o mașină. De asemenea, vloggerul a povestit faptul că șoferul care a primit mașina este și un mare fan al „tricolorilor”, urmârindu-i de pe vremea când Gică Hagi evolua. 

„Am urcat în mașină și am dat de un șofer de origine turcă. Mi-a zis că este din Turcia și că ține cu România de când juca Hagi la ei în țară. M-am gândit că e un moment bun să îi fac cadou, o mașina românească, fabricată în România. I-am propus o înțelegere. 

Dacă România câștigă în meciul cu Austria, îi dau cadou o Dacia Logan. Și a avut noroc. România a câștigat, iar după terminarea meciului ne-am dus direct la el acasă să-i înmânăm premiul. 

Nu e vorba doar despre o mașină, ci de cât de frumos este să ne bucurăm împreună de reușitele românilor”, a declarat vloggerul Zbîr, conform fanatik.ro. 

 
Zbîr este un vlogger cunoscut în România, care obișnuiește să-și surprindă urmăritorii cu astfel de momente, el fiind pasionat de mașini. De altfel, recent, el i-a făcut cadou tatălui lui o mașină de zeci de mii de euro. 

