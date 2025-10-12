David Popovici, mesaj superb după ce a vizitat tinerii sportivi de la CS Dinamo: "Campioni mici, campioni mari" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
David Popovici, mesaj superb după ce a vizitat tinerii sportivi de la CS Dinamo: “Campioni mici, campioni mari”

Andrei Nicolae Publicat: 12 octombrie 2025, 12:20

David Popovici, la Mondialele de la Singapore / Profimedia

David Popovici a fost prezent sâmbătă la bazinul de la CS Dinamo, unde a fost lansat programul “Fii și tu campion!”, dedicat tinerilor sportivi. Multimplul campion mondial, olimpic și european a decis să marcheze pe rețelele sociale momentul în care a stat alături de micii înotători, dar și de Nadia Comăneci și Mihaela Cambei.

Sportivul de 21 de ani a postat pe contul său de Instagram o fotografie și a atașat un mesaj superb, prin care i-a remarcat pe cei mici. În cadrul evenimentului de lansare al inițiativei Ministerului Afacerilor Interne, Popovici a avut și un schimb de laude cu Nadia Comăneci, “Zeița de la Montreal”.

David Popovici i-a remarcat pe tinerii de la CS Dinamo

În dimineața următoare evenimentului de la clubul de care aparține înotătorul, acesta a postat o fotografie cu următorul mesaj: “Campioni mici, campioni mari. Aceeași strălucire în priviri“.

David Popovici Story

În fotografia imortalizată apar și Nadia Comăneci și Mihaela Cambei. La eveniment au mai fost prezente și alte personalități, precum Ionuț Lupescu, președintele de onoare al alb-roșiilor, Mihai Covaliu, președintele COSR, Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne, dar și Rareș Hopîncă, primarul sectorului 2.

David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor

Campionul olimpic David Popovici (21 de ani) s-a implicat într-o altă campanie umanitară, după ce a strâns 105.000 de euro de ziua lui. David Popovici a scos la licitaţie o oră de înot cu el, iar preţul de pornire este de 500 de euro.

Suma obţinută în urma licitaţiei anunţate de casa Artmark va ajunge la asociaţia Climb Again, care va ajuta mai mulţi copii cu dizabilităţi.

Visezi să înoți alături de David Popovici, să ai o conversație tête-à-tête cu Ana Ularu sau să pășești în culisele unui film cu Micutzu Cosmin Nedelcu? Acum ai șansa să trăiești toate acestea și să susții totodată copiii cu dizabilități care urcă zilnic pereții de cățărat la Climb Again, depășind imposibilul!

Te invităm la Licitația de Toamnă Artmark, pe 21 octombrie 2025, unde generozitatea se întâlnește cu experiențele unice“, a transmis Climb Again.

