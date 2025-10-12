David Popovici, mesaj superb după ce a vizitat tinerii sportivi de la CS Dinamo: "Campioni mici, campioni mari" - Antena Sport

David Popovici, la Mondialele de la Singapore / Profimedia

David Popovici a fost prezent sâmbătă la bazinul de la CS Dinamo, unde a fost lansat programul “Fii și tu campion!”, dedicat tinerilor sportivi. Multimplul campion mondial, olimpic și european a decis să marcheze pe rețelele sociale momentul în care a stat alături de micii înotători, dar și de Nadia Comăneci și Mihaela Cambei.

Sportivul de 21 de ani a postat pe contul său de Instagram o fotografie și a atașat un mesaj superb, prin care i-a remarcat pe cei mici. În cadrul evenimentului de lansare al inițiativei Ministerului Afacerilor Interne, Popovici a avut și un schimb de laude cu Nadia Comăneci, “Zeița de la Montreal”.

David Popovici i-a remarcat pe tinerii de la CS Dinamo

În dimineața următoare evenimentului de la clubul de care aparține înotătorul, acesta a postat o fotografie cu următorul mesaj: “Campioni mici, campioni mari. Aceeași strălucire în priviri“.

În fotografia imortalizată apar și Nadia Comăneci și Mihaela Cambei. La eveniment au mai fost prezente și alte personalități, precum Ionuț Lupescu, președintele de onoare al alb-roșiilor, Mihai Covaliu, președintele COSR, Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne, dar și Rareș Hopîncă, primarul sectorului 2.