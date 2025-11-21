Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Clinica unde s-a operat Gigi Becali: "Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună" - Antena Sport

Home | Extra | Clinica unde s-a operat Gigi Becali: “Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună”

Clinica unde s-a operat Gigi Becali: “Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună”

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 15:05

Comentarii
Clinica unde s-a operat Gigi Becali: Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operaţie efectuată de prof. dr. Ştefan Mindea, anunţă reprezentanţii clinicii la care a fost operat finanţatorul FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operaţie efectuată de prof. dr. Ştefan Mindea, unul dintre cei mai apreciaţi neurochirurgi români la nivel internaţional, specializat în chirurgia spinală ultra minim invazivă. Procedura s-a desfăşurat cu succes, in doar 30 de minute, pacientul fiind în prezent în stare stabilă şi în proces de recuperare. Intervenţia a fost necesară din cauza unei compresii cervicale care genera dureri intense şi disconfort major. Dr. Mindea a utilizat tehnici ultra minim invazive moderne, menite să reducă trauma operatorie şi să accelereze recuperarea pacientului”, transmit reprezentanţii clinicii, într-un comunicat.

„În cazul domnului Becali, vorbim de o afectare cervicală care necesita o abordare promptă şi precisă. Am folosit o tehnică ultra minim invazivă pentru a reduce riscurile şi pentru a-i permite o recuperare cât mai rapidă şi mai completă. Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună, iar cu respectarea indicaţiilor medicale, ne aşteptăm la o recuperare completă”, a declarat prof. dr. Ştefan Mindea, neurochirurg

Conform echipei medicale, recuperarea lui Gigi Becali decurge normal. Acestava fi monitorizat şi va urma o recuperare completă şi durabilă.

Potrivit comunicatului, prof. dr. Ştefan Mindea este unul dintre cei mai reputaţi neurochirurgi români, cu carieră de top în Statele Unite. A fost şef de secţie la Universitatea Stanford, unde a condus departamentele de neurochirurgie spinală şi neuro-oncologie. Este recunoscut internaţional pentru contribuţiile sale la dezvoltarea tehnicilor ultra minim invazive în chirurgia coloanei şi pentru intervenţii complexe în tumori cerebrale şi spinale.

Reclamă
Reclamă

Din 2015 dr. Mindea s-a întors în România pentru a dezvolta programe avansate de neurochirurgie, operând atât în Bucureşti, cât şi la Constanţa.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute”
Fanatik.ro
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute”
17:08
Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a mers pentru prima dată în vestiarul echipei
16:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie
16:47
Andrea Mandorlini a spus ce schimbări a adus Cristi Chivu la Inter: „Nimeni nu se aștepta”
16:21
Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030
16:11
„Suferă teribil”. Turcii au identificat punctul slab al naționalei lui Mircea Lucescu înaintea barajului de World Cup
16:06
Veste bună pentru Barcelona! Anunțul făcut de Hansi Flick
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc 6 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!