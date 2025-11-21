Clinica unde s-a operat Gigi Becali: "Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună" - Antena Sport

Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operaţie efectuată de prof. dr. Ştefan Mindea, anunţă reprezentanţii clinicii la care a fost operat finanţatorul FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operaţie efectuată de prof. dr. Ştefan Mindea, unul dintre cei mai apreciaţi neurochirurgi români la nivel internaţional, specializat în chirurgia spinală ultra minim invazivă. Procedura s-a desfăşurat cu succes, in doar 30 de minute, pacientul fiind în prezent în stare stabilă şi în proces de recuperare. Intervenţia a fost necesară din cauza unei compresii cervicale care genera dureri intense şi disconfort major. Dr. Mindea a utilizat tehnici ultra minim invazive moderne, menite să reducă trauma operatorie şi să accelereze recuperarea pacientului”, transmit reprezentanţii clinicii, într-un comunicat.

„În cazul domnului Becali, vorbim de o afectare cervicală care necesita o abordare promptă şi precisă. Am folosit o tehnică ultra minim invazivă pentru a reduce riscurile şi pentru a-i permite o recuperare cât mai rapidă şi mai completă. Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună, iar cu respectarea indicaţiilor medicale, ne aşteptăm la o recuperare completă”, a declarat prof. dr. Ştefan Mindea, neurochirurg

Conform echipei medicale, recuperarea lui Gigi Becali decurge normal. Acestava fi monitorizat şi va urma o recuperare completă şi durabilă.

Potrivit comunicatului, prof. dr. Ştefan Mindea este unul dintre cei mai reputaţi neurochirurgi români, cu carieră de top în Statele Unite. A fost şef de secţie la Universitatea Stanford, unde a condus departamentele de neurochirurgie spinală şi neuro-oncologie. Este recunoscut internaţional pentru contribuţiile sale la dezvoltarea tehnicilor ultra minim invazive în chirurgia coloanei şi pentru intervenţii complexe în tumori cerebrale şi spinale.