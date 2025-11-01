Compania din Ungaria care investeşte în România, pe terenul lui Gigi Becali. Cine sunt miliardarii care fac un megaproiect - Antena Sport

Închide meniul
Compania din Ungaria care investeşte în România, pe terenul lui Gigi Becali. Cine sunt miliardarii care fac un megaproiect

Radu Constantin Publicat: 1 noiembrie 2025, 16:45

Gigi Becali, în timpul unui meci, pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali face bani buni din terenurile pe care deţine. Recent, el şi-a dat acrodul pentru un teren care a fost achiziţionat de Peter și Gabor Futo, reprezentanţii unei companii din Ungaria.

Pe terenul lui Gigi Becali se vor ridica nu mai puțin de 900 de apartamente. Compania Cordia Pipera Development, înființată recent de grupul ungar pentru acest proiect, a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare ce vizează achiziția unui teren de peste 6 hectare amplasat în apropierea Școlii Americane, din Pipera, notează profit.ro.

„Am început să pregătim două proiecte noi în București, unul fiind planificat să fie lansat în a doua jumătate a anului“, a anunțat Tibor Foldi, președintele consiliului de administrație al Cordia.

În acest moment, dezvoltatorul ungar are în pregătire 1.487 de apartamente și, în curs de achiziție, terenuri pentru alte 1.178 de apartamente.

Cine este Gabor Futo, miliardarul care investeşte în România?

Gabor Futo are 49 de ani şi figurează pe locul 15 în topul celor mai bogați unguri pe 2025, realizat de revista Forbes. El are o avere impresionantă, estimată la 530 de milioane de euro! În ediția de anul trecut a publicației ungare A 100 Leggazdagabb (100 cei mai bogați unguri), Gábor Futó figura cu o avere de 314 milioane euro și ocupa locul 14 în clasament.

Grupul, din care face parte şi miliardarului ungar, a investit în mai multe proiecte imobiliare, cu o valoare de 6 miliarde de euro. Gabor Futo derulează investiţiileşi în Ungaria, România și Polonia, dar cu activități și în Germania, Spania și Marea Britanie.

Gigi Becali, proprietar pe cele mai multe terenuri din Nord

Cu siguranţă toată lumea ştie că Gigi Becali are un simţ bun al investiţiilor. Patronul FCSB spunea recent că are 373 de hectare de teren în Bucureşti şi Ilfov. A Declarat asta chiar pe propria răspundere, pentru că Parlamentul European i-a cerut-o. Adică a trebuit să completeze o declaraţie de avere atunci când a candidat. Pe lista proprietăţilor lui sunt bifate zonele Pipera-Voluntari, cât şi în Otopeni şi Baloteşti. Becali, spirit întreprinzător, a pus mâna pe terenuri imediat după Revoluţie, înainte ca alţii să se dezmeticească şi să aibă aceeaşi viziune. Din vânzarea de terenuri, Gigi Becali a reuşit mereu să aibă conturile pline!

