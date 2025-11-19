"Nebunie" în meciul care a schimbat posibilele adversare de la baraj ale României! Gol de la centrul terenului - Antena Sport

Închide meniul
Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | "Nebunie" în meciul care a schimbat posibilele adversare de la baraj ale României! Gol de la centrul terenului

Publicat: 19 noiembrie 2025, 9:26

Jucătorii Scoţiei sărbătoresc golul de la centrul terenului cu Danemarca şi calificarea la Mondial / Profimedia Images

A fost “nebunie” în meciul Scoţia – Danemarca 4-2, care a schimbat posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în ţara noastră în Universul Antena. În urma acestei partide, Scoţia s-a calificat direct la Mondial, iar Danemarca a intrat în prima urnă de la baraj, putând întâlni România. Tricolorii pot întâlni la barajul de pe 26 martie Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina.

Scott McTominay a deschis rapid scorul, cu o foarfecă de senzaţie, în minutul 3. Hojlund a egalat în minutul 57, din penalty. Scoţienii au revenit în avantaj în minutul 78, după reuşita lui Lawrence Shankland.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Scoţia a marcat două goluri în prelungiri cu Danemarca şi merge la Mondialul din America! Ultimul gol a fost de la centrul terenului

Patrick Dorgu avea să egaleze în minutul 82, dar finalul avea să fie unul rar. În minutul 90+3 Kieran Tierney a marcat cu un şut de senzaţie, readucând-o pe Scoţia în avantaj. În minutul 90+9, Kenny McLean avea să marcheze un gol a la David Beckham, de la mijlocul terenului. Scoţianul l-a văzut ieşit pe Schmeichel şi a trimis perfect, peste acesta.

Scoţia a terminat grupa C de calificare la World Cup, zona Europa, cu 13 puncte. Danemarca, ce avea nevoie de egal în ultimul meci pentru a merge direct la Mondial, a încheiat grupa pe 2, cu 11 puncte. Pe 3 a fost Grecia, cu 7 puncte, iar ultima din grupă a fost Belarus, cu 2 puncte.

Vezi aici golul de la centrul terenului din meciul Scoţia – Danemarca

