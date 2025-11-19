"De fiecare dată aceleaşi scuze" Cosmin Olăroiu, luat la rost după ratarea Mondialului! Replica românului - Antena Sport

Închide meniul
“De fiecare dată aceleaşi scuze” Cosmin Olăroiu, luat la rost după ratarea Mondialului! Replica românului

Bogdan Stănescu Publicat: 19 noiembrie 2025, 8:54

De fiecare dată aceleaşi scuze Cosmin Olăroiu, luat la rost după ratarea Mondialului! Replica românului

Cosmin Olăroiu / Profimedia Images

Un jurnalist arab i-a transmis pe un ton vehement lui Cosmin Olăroiu că întreaga ţară a Emiratelor Arabe Unite trebuie să primească explicaţii după ratarea Mondialului.

Emiratele Arabe Unite au pierdut cu Irak cu 2-1, golul victoriei irakienilor fiind marcat în minutul 90+17, după un penalty. În tur fusese 1-1.

Olăroiu: “Echipa asta, cu mine sau fără mine, va ajunge la un Mondial”

Este pentru prima dată în viața mea când mi se întâmplă să antrenez o echipă și să am atâta sprijin din partea Federației, din partea suporterilor, a jurnaliștilor. Am venit cu inima deschisă la echipa națională pentru că iubesc această țară și am vrut să ajut cu experiența mea să ne calificăm la Campionatul Mondial. Din păcate, n-a fost de ajuns.

Puteam să procedăm mai bine în anumite faze, dar sunt lucruri pe care nu le putem controla, cum ar fi golul primit în prelungiri. Muncim în fiecare zi, dar când începem meciul ne purtăm diferit.

Sunt dezamăgit pentru că simt că puteam face mai bine, dar pentru asta e necesar să-ți dai viața pe teren. Cred că echipa asta, cu mine sau fără mine, cu acești jucători sau cu alți jucători, va ajunge la un Campionat Mondial. Această țară merită. În acest moment e foarte dificil să analizezi”, a spus Cosmin Olăroiu după meci.

Un jurnalist arab l-a înfruntat pe Olăroiu: “Ţara și suporterii merită o explicație”

Un jurnalist arab i-a cerut în acel moment explicaţii lui Olăroiu pentru ratarea calificării la World Cup 2026, competiţie care se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Încă din momentul în care ați fost numit selecționer, suporterii au sperat că ne putem califica la Campionatul Mondial. De fiecare dată aceleași scuze, acum țara și suporterii merită o explicație”, a spus jurnalistul. „Ce explicație să dau acum? Explică-mi tu!”, a replicat Olăroiu.

Dumneavoastră să-mi explicați! Dumneavoastră sunteți antrenorul. Încasăm goluri asemănătoare în fiecare meci, de fiecare dată schimbăm formula de start, dar niciodată nu o găsim pe cea ideală”, a insistat reporterul.

Da, trebuie să schimbăm lotul dacă vrem să jucăm într-un anumit mod. Sunt jucători care nu pot juca două meciuri la rând, nu pot ajunge la acest nivel. Astăzi până în minutul 70, când am fost forțați să facem schimbări, ne-am descurcat bine. După aceea, am scăzut nivelul. Este responsabilitatea mea, încerc să fac tot ce e mai bine cu toată inima”, a fost de părere Olăroiu.

Aveți regrete?”, l-a întrebat acelaşi reporter pe Olăroiu. „Da, am multe regrete. Nu am vrut să dezamăgesc pe nimeni. Am avut multă presiune și foarte mult stres pentru că nu am vrut să dezamăgesc pe nimeni, dar, din păcate, asta s-a întâmplat”, a răspuns antrenorul român.

Dramatism total! Cosmin Olăroiu, OUT din cursa pentru World Cup 2026! Emiratele Arabe Unite au primit gol în minutul 90+17

Emiratele Arabe Unite au pierdut meciul retur cu Irak, într-un mod dramatic, scor 1-2, după un gol marcat de gazde în minutul 90+17, din penalty. Echipa lui Cosmin Olăroiu a fost astfel eliminată din cursa pentru World Cup 2026, în timp ce Irak merge la barajul din luna martie.

Turneul final mondial de anul viitor se va vedea live exclusiv în Universul Antena, la fel cum se va vedea şi ediţia din 2030 a World Cup.

Caio Lucas a deschis scorul pentru echipa lui Cosmin Olăroiu, în minutul 52, după un contraatac fulger, pornit de la portar.

Irak a întors ulterior soarta meciului. Meme a restabilit egalitatea în minutul 66, pentru ca irakienii să dea lovitura în minutul 90+17, după un penalty discutabil. Acelaşi Meme a înscris din penalty, echipa lui Cosmin Olăroiu ieşind dramatic din cursa pentru World Cup 2026.

