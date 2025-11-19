"De fiecare dată aceleaşi scuze" Cosmin Olăroiu, luat la rost după ratarea Mondialului! Replica românului - Antena Sport

Un jurnalist arab i-a transmis pe un ton vehement lui Cosmin Olăroiu că întreaga ţară a Emiratelor Arabe Unite trebuie să primească explicaţii după ratarea Mondialului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emiratele Arabe Unite au pierdut cu Irak cu 2-1, golul victoriei irakienilor fiind marcat în minutul 90+17, după un penalty. În tur fusese 1-1.

Olăroiu: “Echipa asta, cu mine sau fără mine, va ajunge la un Mondial”

„Este pentru prima dată în viața mea când mi se întâmplă să antrenez o echipă și să am atâta sprijin din partea Federației, din partea suporterilor, a jurnaliștilor. Am venit cu inima deschisă la echipa națională pentru că iubesc această țară și am vrut să ajut cu experiența mea să ne calificăm la Campionatul Mondial. Din păcate, n-a fost de ajuns.

Puteam să procedăm mai bine în anumite faze, dar sunt lucruri pe care nu le putem controla, cum ar fi golul primit în prelungiri. Muncim în fiecare zi, dar când începem meciul ne purtăm diferit.

Sunt dezamăgit pentru că simt că puteam face mai bine, dar pentru asta e necesar să-ți dai viața pe teren. Cred că echipa asta, cu mine sau fără mine, cu acești jucători sau cu alți jucători, va ajunge la un Campionat Mondial. Această țară merită. În acest moment e foarte dificil să analizezi”, a spus Cosmin Olăroiu după meci.