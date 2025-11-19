Ştefan Baiaram, MVP în primul meci în care a marcat pentru naţională! Notele tricolorilor cu San Marino - Antena Sport

Ştefan Baiaram (22 de ani) a fost cel mai bun om de pe teren în meciul România – San Marino 7-1, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Baiaram a fost notat cu 8.6 de site-ul de specialitate flashscore.ro, următoarea cea mai mare notă fiind 8.4, a lui Florin Tănase. Baiaram a înscris golul de 2-1, cu un şut plasat, după ce anterior a ratat o ocazie uriaşă.
Notele tricolorilor în meciul România – San Marino 7-1
Ştefan Bairam – 8.6
Florin Tănase – 8.4
Andrei Raţiu – 7.9
Nicuşor Bancu – 7.9
Dennis Man – 7.8
Daniel Bîrligea – 7.8
Louis Munteanu – 7.5
Ianis Hagi – 7.5
Darius Olaru – 7.3
Vladimir Screciu – 7.2
Răzvan Marin – 7
Claudiu Petrila – 6.8
Lisav Eissat – 6.8
Vlad Dragomir – 6.8
Virgil Ghiţă – 6.7
Ştefan Târnovanu – 6.3
România – San Marino 7-1
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Partida a fost live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii au încheiat grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.
La Ploieşti, pe ploaie, ultima echipă din clasamentul FIFA, locul 210, San Marino a deschis scorul încă din minutul 2, prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. Tricolorii au restabilit egalitatea în minutul 13, printr-un autogol. Bîrligea a centrat de pe stânga şi Dante Rossi, vrând să respingă, a trimis în propria poartă. Dennis Man a ratat şansa unui gol, în minutul 25, însă minutul 29 a adus desprinderea pentru tricolori. Florin Tănase i-a pasat lui Baiaram, acesta a pătruns şi a înscris cu un şut la colţul lung, mingea trecând pe sub portarul Colombo. Este primul gol al lui Baiaram pentru echipa naţională.
Românii s-au aflat aproape de 3-1 în minutul 38, când Colombo a respins incredibil lovitura de cap a lui Vlad Dragomir, dar scorul pauzei a fost totuşi 3-1, după ce Bancu a oferit pasa şi Man a înscris din careu.
În partea secundă, portarul Colombo l-a blocat pe Bîrligea, în minutul 48, iar Dennis Man a şutat slab la colţul lung în minutul 55, dându-i şansa lui Colombo să oprească mingea.
După numai două minute oaspeţii au înscris din nou în propria poartă, Valentini deviind centrarea lui Bancu. Intrat în locul lui Tănase, Ianis Hagi a înscris al cincilea gol al tricolorilor, în minutul 76, după o pasă a lui Baiaram.
Finalul a mai adus două goluri pentru tricolori. Raţiu a făcut 6-1 în minutul 82, din pasa lui Bancu pentru ca Louis Munteanu să închidă tabela, cu un gol dintr-un penalty obţinut de Petrila, în minutul 86. S-a terminat România – San Marino 7-1 şi tricolorii au încheiat pe locul al treilea grupa H, cu 13 puncte.
