Ştefan Baiaram, MVP în primul meci în care a marcat pentru naţională! Notele tricolorilor cu San Marino - Antena Sport

Louis Munteanu – 7.5

Ianis Hagi – 7.5

Darius Olaru – 7.3

Vladimir Screciu – 7.2

Răzvan Marin – 7

Claudiu Petrila – 6.8

Lisav Eissat – 6.8

Vlad Dragomir – 6.8

Virgil Ghiţă – 6.7

Ştefan Târnovanu – 6.3

România – San Marino 7-1

Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Partida a fost live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii au încheiat grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.

La Ploieşti, pe ploaie, ultima echipă din clasamentul FIFA, locul 210, San Marino a deschis scorul încă din minutul 2, prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. Tricolorii au restabilit egalitatea în minutul 13, printr-un autogol. Bîrligea a centrat de pe stânga şi Dante Rossi, vrând să respingă, a trimis în propria poartă. Dennis Man a ratat şansa unui gol, în minutul 25, însă minutul 29 a adus desprinderea pentru tricolori. Florin Tănase i-a pasat lui Baiaram, acesta a pătruns şi a înscris cu un şut la colţul lung, mingea trecând pe sub portarul Colombo. Este primul gol al lui Baiaram pentru echipa naţională.

Românii s-au aflat aproape de 3-1 în minutul 38, când Colombo a respins incredibil lovitura de cap a lui Vlad Dragomir, dar scorul pauzei a fost totuşi 3-1, după ce Bancu a oferit pasa şi Man a înscris din careu.