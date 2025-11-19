Mircea Lucescu, caracterizat într-un singur cuvânt de un fost elev. Verdict devastator pentru selecţioner - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, caracterizat într-un singur cuvânt de un fost elev. Verdict devastator pentru selecţioner

Radu Constantin Publicat: 19 noiembrie 2025, 8:46

Cristi Chivu și Mircea Lucescu, la o adunare generală a FRF / Sport Pictures

Mircea Lucescu a obişnuit deja pe toată lumea cu conferinţele de presă, unde atacă fără menajamente, inclusiv jurnaliştii prezenţi. Când nu-i covine vreo întrebare, selecţionerul părăseşte brusc conferinţele. Sorin Răducanu (63 de ani), fost atacant la Dinamo sau Sportul Studențesc, l-a criticat dur pe selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru ieşirile lui.

Fost elev al Lui Mircea Lucescu la Dinamo, Sorin Răducanu crede că actualul selecţioner se comportă ca pe vremea lui Tudor Postelnicu, fost șef al Securității și fost ministru de Interne în perioada lui Nicolae Ceauşescu.

”Mircea Lucescu trebuie să răspundă la întrebări. El se aștepta să fie ca pe vremea lui Postelnicu! Trebuia să fie Postelnicu, trebuia să fie înconjurat de securiști, să stea toată lumea la picioarele lui. El așa a fost învățat, fraților. El a rămas pe clișeul de dinainte. Băi, băiatule, a trecut timpul!”, a declarat Sorin Răducanu.

Fostul atacant face şi o caracterizare dură a lui Mircea Lucescu, pe care îl consideră “depăşit”. “El tocmai de asta nici nu merita să fie pus, pentru că e depășit. Nu poate să iasă din bula asta în care a fost, el a trăit zeci de ani la Donetsk, Acolo ce era? În Ucraina ce era? Nu era tot…? S-a dărâmat comunismul și a venit capitalismul. Care capitalism? Al securiștilor!”, a declarat Sorin Răducanu pentru iamsport.ro.

Cine este Sorin Răducanu?

Ca jucător, Sorin Răducanu a activat la Dinamo Victoria Bucureşti (1980-1981), Gloria Reşiţa (1982-1984), Dinamo Bucureşti (1984-1986 şi 1990-1991), FC Olt, FCM Braşov, Sportul Studenţesc (1987-1900), Aris Limassol (1991-1992) şi Wuppertaler SV (1993-2000), formaţie alături de care a promovat din liga a şasea până în 2. Bundesliga. Ca antrenor, el a pregătit pe Wuppertaler la nivel de seniori, dar şi mai multe echipe de copii şi juniori ale clubului german.

Mircea Lucescu a răbufnit: “Nu am vândut meciuri la Securitate! Ce am făcut eu în cariera mea nu vor face ei în 2000 de ani!”

Mircea Lucescu a pornit un atac virulent în conferinţa de presă, de la finalul partidei cu San Marino, câştigată de tricolori cu 7-1.

„Eu am ținut prea mult la echipa națională. Am fost căpitan doar la echipa națională. Indiferent ce fac ceilalți, obligația și responsabilitatea mea sunt să fiu aici. Atacurile îi caracterizează pe cei care le lansează, prin lipsa lor de respect. Există o linie care nu trebuie trecută.

Ce am făcut eu în cariera mea nu vor face ei în 2000 de ani! Încearcă în toate felurile să găsească ceva și nu găsesc nimic. Eu m-am concentrat pe fotbal, nu am vândut meciuri la Securitate sau altele.

Am venit cu tot sufletul. Dacă pot să ajut, ajut. Dacă simt că nu mai pot, plec singur”, a declarat Mircea Lucescu.

