Românii care primesc 500.000 de dolari de la Ion Țiriac. Miliardarul, un nou gest pentru cei năpăstuiţi - Antena Sport

Românii care primesc 500.000 de dolari de la Ion Țiriac. Miliardarul, un nou gest pentru cei năpăstuiţi

Home | Extra | Românii care primesc 500.000 de dolari de la Ion Țiriac. Miliardarul, un nou gest pentru cei năpăstuiţi

Românii care primesc 500.000 de dolari de la Ion Țiriac. Miliardarul, un nou gest pentru cei năpăstuiţi

Radu Constantin Publicat: 30 octombrie 2025, 16:32

Românii care primesc 500.000 de dolari de la Ion Țiriac. Miliardarul, un nou gest pentru cei năpăstuiţi

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment / Hepta

Printre cei care au sărit să ajute românii afectaţi de inundaţii, în Bucovina, se numără şi miliardarul Ion Țiriac. Apele au lovit mai multe sate, dar cei mai afectaţi de inundaţii au fost locuitorii din Broştenii, acolo unde 800 de case au fost afectate. Pentru aceşti oameni, Fundația Țiriac va oferi ajutor de aproximativ 500.000 de dolari.

Imaginile cu casele din Broşteni puse la pământ au emoţionat românii. Mulţi s-au dus personal să ajute familiile aflate în suferinţă, alţii au donat bani, iar mai mulţi oameni de afaceri au anunţat că vor investi în ridicarea de noi case. Printre cei care au promis ajutor se numără şi Ion Ţiriac. Miliardarul și cei de la Habitat for Humanity România s-au decis să sprijine familiile care au avut de suferit de pe urma calimităților naturale. Anunțul a fost făcut chiar de fundație prin intermediul unui comunicat remis instituțiilor media.

“În total, 22 de locuinţe vor beneficia de aportul Fundaţiei Ţiriac, în valoare de peste 495.000 USD”, au precizat cei care au sărit în ajutorul sinistraților inundațiilor de la sfârșitul lunii iulie.

Pagube de 80 de milioane de euro

Potrivit publicației știridinbucovina.ro, viitura care s-a năpustit asupra mai multor localități din nordul României a fost una catastrofală și la capitolul bani. Autoritățile din Suceava au estimat distrugeri de aproximativ 80 de milioane de euro. Trei persoane au decedat în urma viiturilor de la sfârșitul lunii iulie: un bărbat de 66 de ani și două femei de 83, respectiv 85 de ani. Peste 2.500 de persoane au fost afectate de calamitate, reprezentând 50% din populația Broșteniului.

 

1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 6 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut
