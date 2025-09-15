Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit - Antena Sport

Costel Gâlcă trece prin momente dificile. Antrenorul celor de la Rapid şi-a pierdut fratele. Anunţul a fost făcut de clubul din Giuleşti în cursul serii de luni.
Până în acest moment, Rapid nu a oferit detalii legate de decesul fratelui lui Costel Gâlcă.
Fratele lui Costel Gâlcă a murit
„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, în aceste clipe grele, marcate de pierderea fratelui său.
Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a anunţat clubul Rapid, pe pagina oficială de Facebook.
Următorul meci al celor de la Rapid este duminică, atunci când în Giuleşti va veni Hermannstadt. Neînvinsă în acest sezon, echipa lui Costel Gâlcă est epe locul 2 în Liga 1, la patru puncte în spatele Universităţii Craiova.
