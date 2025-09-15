Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit - Antena Sport

Home | Extra | Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit

Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit

Publicat: 15 septembrie 2025, 21:51

Comentarii
Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit

Costel Gâlcă / Profimedia

Costel Gâlcă trece prin momente dificile. Antrenorul celor de la Rapid şi-a pierdut fratele. Anunţul a fost făcut de clubul din Giuleşti în cursul serii de luni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până în acest moment, Rapid nu a oferit detalii legate de decesul fratelui lui Costel Gâlcă.

Fratele lui Costel Gâlcă a murit

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, în aceste clipe grele, marcate de pierderea fratelui său.

Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a anunţat clubul Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

Reclamă
Reclamă

Următorul meci al celor de la Rapid este duminică, atunci când în Giuleşti va veni Hermannstadt. Neînvinsă în acest sezon, echipa lui Costel Gâlcă est epe locul 2 în Liga 1, la patru puncte în spatele Universităţii Craiova.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Observator
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă
Fanatik.ro
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă
22:56
Petrolul – Dinamo 0-3. “Câinii” revin pe podium după a cincea victorie a sezonului
22:45
Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la Csikszereda – FCSB: “Gigi Becali nu a spus un lucru”
22:32
VideoJurnal Antena Sport | Cei mici le-au ridicat moralul jucătorilor de la FCSB
22:27
LIVE TEXTLegends Charity Game se joacă ACUM. Gică Hagi, rezervă. “Regele”, alături de nume uriaşe din fotbal
22:06
A crescut tensiunea pe ”Ilie Oană”! Un oficial al „găzarilor”, eliminat direct după ce a sărit la arbitru
21:45
Mihai Stoica a făcut haz de necaz, după remiza cu Csikszereda: „Ne scapă de baraj”
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 3 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 4 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului