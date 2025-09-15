Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit - Antena Sport

Costel Gâlcă trece prin momente dificile. Antrenorul celor de la Rapid şi-a pierdut fratele. Anunţul a fost făcut de clubul din Giuleşti în cursul serii de luni.

Până în acest moment, Rapid nu a oferit detalii legate de decesul fratelui lui Costel Gâlcă.

Fratele lui Costel Gâlcă a murit

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, în aceste clipe grele, marcate de pierderea fratelui său.

Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a anunţat clubul Rapid, pe pagina oficială de Facebook.