A picat un record inedit după calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Statistica doborâtă - Antena Sport

A picat un record inedit după calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Statistica doborâtă

Andrei Nicolae Publicat: 20 septembrie 2025, 17:51

Accidentul lui Oscar Piastri din calificările din Azerbaidjan / Captură Antena Sport

Calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului au ieșit în evidență prin cât de fragmentate au fost cele trei stinturi, din cauza multitudinii de steaguri roșii care au fost arătate. Ce s-a întâmplat sâmbătă pe circuitul din Baku a marcat chiar doborârea unui record care mai fusese atins în alte două Grand Prix-uri.

Concret, Azerbaidjan a devenit țara în care s-au arătat cele mai multe steaguri roșii într-o sesiune completă de calificări, șase la număr.

A fost “cod roșu” pe circuitul din Baku

Primele trei steaguri roșii au venit în Q1, după ce Alexander Albon și Franco Colapinto s-au lovit de parapet, iar Nico Hulkenberg a lăsat și el resturi pe circuit. În Q2, Oliver Bearman a făcut și el accident, iar în Q3 au venit cele mai șocante incidente.

Charles Leclerc și Oscar Piatri au intrat și ei în parapet, moment în care numărul de steaguri roșii a ajuns la șase, un record absolut în istoria calificărilor din Formula 1. Precedentul record era de cinci, care a fost atins în două rânduri, respectiv în Marele Premiu al Braziliei din 2024 și la cursa din Imola din 2022.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Sky Sports (@skysports)

În urma evenimentelor din Baku, Max Verstappen a încheiat calificările pe primul loc, fiind urmat de Carlos Sainz și Liam Lawson.

Top 10 în calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului

  • 1. Max Verstappen (Red Bull)
  • 2. Carlos Sainz (Williams)
  • 3. Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 5. George Russell (Mercedes)
  • 6. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • 7. Lando Norris (McLaren)
  • 8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  • 9. Oscar Piastri (McLaren)
  • 10. Charles Leclerc (Ferrari)
