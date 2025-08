Aston Martin, lungul drum spre performanță - Opinia lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Lungul drum spre performanță. La Marele Premiu al Ungariei ați realizat, probabil, saltul neașteptat realizat de cei de la Aston Martin. De altfel, echipa cu sediul la Silverstone ar putea realiza un progres și mai mare în sezonul viitor, când regulile se vor schimba substanțial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Batalionul de genii

Despre colecția de personalități pe care Lawrence Stroll a strâns-o la Aston Martin am mai scris. Mai nou, noul Chief Technical Officer, Enrico Cardile, fost director tehnic la Ferrari, a intrat și el ”în pâine”. El urma să-l supervizeze pe Dan Fallows, dar acesta a fost demis din funcția de director tehnic, deci Cardile îi va prelua atribuțiile.

Principalele ”arme” din panoplie sunt însă Andy Cowell, CEO-ul echipei, și Adrian Newey, Technical Managing Partner. Primul a fost Managing Director la Mercedes AMG High Performance Powertrains. Sub conducerea sa au fost câștigate 14 titluri la constructori și piloți între 2014 și 2020. Al doilea este cel mai bun specialist în aerodinamică din F1. Sub conducerea sa au fost obținute, din 1992 până anul trecut, 14 titluri la piloți și 12 la echipe.

Un salt neașteptat la Hungaroring

Ce s-a întâmplat cu echipa care, în 2023 și 2024, a fost ”the best of the rest”? Adică team-ul care s-a clasat de fiecare dată pe locul al cincilea, după ”careul de ași”? Anul acesta a fost într-o cădere neașteptată.

La Hungaroring, piloții Aston Martin au avut un reviriment interesant. După ce la Spa ieșiseră încă din Q1, ei au fost pe linia a treia a grilei în Ungaria. Apoi, în cursă, s-au clasat pe locurile 5 și 7. Ca urmare, Aston Martin a ajuns de pe locul optulea pe al șaselea. A fost meritul implicării lui Adrian Newey?