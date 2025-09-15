Care e secretul McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Care e secretul McLaren? Dominația exercitată de mașinile papaya asupra celorlalte monoposturi, anul acesta, e mai mare decât a fost în 2024. Să trecem rapid în revistă ce invenții au generat acest progres rapid al unei echipe aflate, cu câteva sezoane în urmă, în pluton. Cu siguranță, podeaua introdusă la cursa de la Miami din 2024 a reprezentat un mare pas înainte. De asemenea, folosirea deformării aripilor din față și a celor din spate la viteze mari, așa-numitele ”flexi wings”. Până când, la Marele Premiu al Spaniei din 2025, deformarea lor a fost drastic diminuată.

Controlarea temperaturii roților a fost marea găselniță a team-ului din Woking. Dar cum au realizat asta? S-a mai vorbit despre injectarea de apă în pneuri, pentru răcire. Nu a fost vorba de așa ceva. Apoi a venit rândul PCM-urilor, Phase Changing Materials, care eliberează sau absorb suficientă energie la tranziția de fază, încălzind sau răcind mediul exterior. Nu există încă o confirmare oficială că McLaren ar folosi aceste materiale.

Un sistem ingenios de răcire

Apoi a mai apărut o teorie. Un reputat jurnalist de la Auto, Motor und Sport a observat că piloții McLaren forțează adeseori în timpul celei de-a treia sesiuni de antrenamente, care se desfășoară sâmbăta, înaintea calificărilor. Sau că personalul se așază în fața mașinilor când se lucrează la aerisirile sistemului de frânare. Sau că mașinile sunt puse în general pe grila de start fără roțile din spate, care se montează în ultimul moment.

Jurnalistul în cauză a lansat o teorie. Anume, că McLaren ar dispune de un sistem de răcire a cockpit-ului, care ar ajuta și la răcirea pneurilor. ”Marginile părții inferioare a caroseriei, aripile laterale și orificiile de aerisire ale frânelor spate sunt proiectate pentru a crea vârtejuri de aer care sigilează eficient spațiul dintre difuzor și roțile din spate”. Nu s-a adeverit această teorie, până în acest moment.

Secretul ar sta în jante

O nouă și interesantă ipoteză a fost publicată de Funoanalisitecnica. Se referă la posibilitatea de a controla mișcarea umărului pneului, în timpul virajelor, cu ajutorul materialelor folosite la construcția jantei. Astfel, ar fi mărită aderența pneului.