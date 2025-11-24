Cum s-a ajuns la descalificarea McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Placa atașată podelei este fabricată din permaglass, un compozit armat cu sticlă. Ca măsură de siguranță a pilotului, această podea nu trebuie să se tocească excesiv în timpul unei curse. Conform regulamentului, din grosimea de 10 milimetri (+/- 0,2 mm), la sfârșitul cursei această placă trebuie să aibă o grosime minimă de 9 milimetri, în anumite zone unde se face măsurarea, pentru ca mașina să fie considerată legală.

Pentru a măsura această uzură, există patru găuri perforate în placă, în locuri specifice, două în față, două în spate. În jurul acestora, echipele pot plasa patine din titan pentru a proteja scândura împotriva deteriorării excesive.

Ce s-a întâmplat în Brazilia

O știre apărută mai întâi pe un site japonez spune că la Marele Premiu al Braziliei echipele calculează în mod normal uzura suprafeței după fiecare sesiune, asigurându-se că placa păstrează grosimea minimă necesară pentru a evita descalificarea. În Brazilia, anumite mașini păreau să ruleze la o înălțime foarte mică, fără a provoca totuși o uzură excesivă.

Raportul susține că procesul de încălzire determină titanul să se dilate. Astfel, aceste patine ar funcționa ca niște scuturi, protejând podeaua de uzură. Când mașina scoate scântei la contactul cu asfaltul, doar aceste patine ar intra în contact cu pista. În același timp, placa e protejată, uzura ei rămânând în limite legale.

Deoarece piloții se întorc încet la boxe după sesiuni, metalul are timp să se răcească. Astfel, se contractă, patinele nemaiieșind în relief față de placă la inspecția FIA.

Titanul în sine, prin coeficientul său normal de dilatare termică, nu se poate dilata suficient pentru a oferi un avantaj semnificativ în Formula 1. Dar trucul de la Brazilia 2025 nu se baza pe dilatarea naturală a titanului, ci pe încălzirea forțată și controlată a elementelor, ceea ce ar modifica ansamblul (fixarea, forma, poziția, prinderea), nu doar materialul.

FIA ar fi interzis încălzirea patinelor

După ce mai multe mașini au suferit avarii grave la partea inferioară în timpul sprintului, delegatul tehnic al FIA, Jo Bauer, ar fi inspectat toate podelele înainte de calificările cursei clasice. Potrivit respectivului site, el ar fi descoperit „dispozitive montate pe mai multe mașini cu scopul exclusiv de a încălzi acele elemente din titan” și a ordonat îndepărtarea lor înainte de Q1. Echipele afectate au fost apoi obligate să mărească garda la sol, pierzând eficiența efectului de sol. Același raport sugerează că aproape toate echipele utilizează acest sistem, Ferrari, Mercedes și Red Bull fiind printre acestea. McLaren, potrivit surselor, nu ar fi folosit acest truc.

A fost o încălcare cu bună știință? Nu

În acest context, în cursa următoare, cea din Las Vegas, a adus acest scandal. La măsurătorile de după cursă, s-a constatat că patinele din spate ale mașinii lui Lando Norris aveau 8,88 milimetri în partea dreaptă față și 8,93 în partea dreaptă spate. În același timp, patinele din spate ale mașinii lui Oscar Piastri au fost măsurate și s-a constatat că au 8,96 în partea din față stânga, 8,74 în partea din față dreapta și 8,90 în partea din spate dreapta.

Știau cei de la McLaren că încalcă regulamentul? Bănuiau că sunt la limită, de aceea au încercat să reducă acest risc, cerându-i lui Norris să facă Lift and Coast în ultimele tururi. Stewarzii au decis că nu există dovezi suficiente că ar fi fost o încercare deliberată de a încălca regulamentul. Cum scriam ieri, Andrea Stella a explicat că dispunerea mai mare a uzurii a fost cauzată de „niveluri neașteptate de porpoising” ale mașinilor în cursă.