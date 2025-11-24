Cum s-a ajuns la descalificarea McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Pentru a înțelege ce a cauzat descalificarea monoposturilor McLaren în cursa din Las Vegas, trebuie să facem un mic ocol.
Efectul Bernoulli / Venturi
Trebuie să vorbim mai întâi despre efectul de sol. Puteți face un mic experiment. Puneți o foaie de hârtie pe o masă, dar nu lipită complet. Să existe un mic spațiu de aer dedesubt. Prin acel spațiu minuscul începeți să suflați aer, paralel cu masa, ținând foaia cu degetele. Ce credeți, foaia de aer se va îndepărta sau se va apropia de masă?
Deși e contraintuitiv, căci pare că aerul suflat ar trebui să îndepărteze foaia de masă, aceasta se va lipi de ea.
De ce?
Când aerul trece printr-un spațiu îngust, mișcarea lui se accelerează și presiunea lui scade. Acesta e principiul lui Bernoulli / Venturi. Sub foaie apare o presiune mai mică, iar deasupra este presiunea atmosferică normală. Diferența de presiune o apasă pe masă.
Cum e folosit acest efect în F1
Exact același lucru se întâmplă cu podeaua unei mașini de Formula 1. În exemplul nostru, asfaltul e masa, podeaua e foaia, iar aerul care trece pe sub podea e aerul pe care îl suflați.
Podeaua unei mașini de F1 este construită exact ca un astfel de tunel inversat (Venturi), iar asfaltul formează partea de jos a „tubului”. Cu cât partea îngustă e mai apropiată de sol, cu atât: crește viteza aerului sub mașină, scade presiunea, deci crește apăsarea la sol.
Interzis în 1983, reapărut în 2022
Așadar, cu cât o mașină e mai aproape de sol, cu atât va putea atinge viteze mai mari în viraje. Efectul de sol o va ”ține” pe asfalt. Din acest motiv, al vitezelor mari atinse, după câteva accidente petrecute la începutul anilor 80, folosirea efectului de sol a fost interzisă în 1983. Permisiunea de a folosi profile Venturi la podelele monoposturilor a reapărut din 2022. De la anul, efectul de sol va fi mult diminuat, prin regulament.
Placa atașată podelei este fabricată din permaglass, un compozit armat cu sticlă. Ca măsură de siguranță a pilotului, această podea nu trebuie să se tocească excesiv în timpul unei curse. Conform regulamentului, din grosimea de 10 milimetri (+/- 0,2 mm), la sfârșitul cursei această placă trebuie să aibă o grosime minimă de 9 milimetri, în anumite zone unde se face măsurarea, pentru ca mașina să fie considerată legală.
Pentru a măsura această uzură, există patru găuri perforate în placă, în locuri specifice, două în față, două în spate. În jurul acestora, echipele pot plasa patine din titan pentru a proteja scândura împotriva deteriorării excesive.
Ce s-a întâmplat în Brazilia
O știre apărută mai întâi pe un site japonez spune că la Marele Premiu al Braziliei echipele calculează în mod normal uzura suprafeței după fiecare sesiune, asigurându-se că placa păstrează grosimea minimă necesară pentru a evita descalificarea. În Brazilia, anumite mașini păreau să ruleze la o înălțime foarte mică, fără a provoca totuși o uzură excesivă.
Raportul susține că procesul de încălzire determină titanul să se dilate. Astfel, aceste patine ar funcționa ca niște scuturi, protejând podeaua de uzură. Când mașina scoate scântei la contactul cu asfaltul, doar aceste patine ar intra în contact cu pista. În același timp, placa e protejată, uzura ei rămânând în limite legale.
Deoarece piloții se întorc încet la boxe după sesiuni, metalul are timp să se răcească. Astfel, se contractă, patinele nemaiieșind în relief față de placă la inspecția FIA.
Titanul în sine, prin coeficientul său normal de dilatare termică, nu se poate dilata suficient pentru a oferi un avantaj semnificativ în Formula 1. Dar trucul de la Brazilia 2025 nu se baza pe dilatarea naturală a titanului, ci pe încălzirea forțată și controlată a elementelor, ceea ce ar modifica ansamblul (fixarea, forma, poziția, prinderea), nu doar materialul.
FIA ar fi interzis încălzirea patinelor
După ce mai multe mașini au suferit avarii grave la partea inferioară în timpul sprintului, delegatul tehnic al FIA, Jo Bauer, ar fi inspectat toate podelele înainte de calificările cursei clasice. Potrivit respectivului site, el ar fi descoperit „dispozitive montate pe mai multe mașini cu scopul exclusiv de a încălzi acele elemente din titan” și a ordonat îndepărtarea lor înainte de Q1. Echipele afectate au fost apoi obligate să mărească garda la sol, pierzând eficiența efectului de sol. Același raport sugerează că aproape toate echipele utilizează acest sistem, Ferrari, Mercedes și Red Bull fiind printre acestea. McLaren, potrivit surselor, nu ar fi folosit acest truc.
A fost o încălcare cu bună știință? Nu
În acest context, în cursa următoare, cea din Las Vegas, a adus acest scandal. La măsurătorile de după cursă, s-a constatat că patinele din spate ale mașinii lui Lando Norris aveau 8,88 milimetri în partea dreaptă față și 8,93 în partea dreaptă spate. În același timp, patinele din spate ale mașinii lui Oscar Piastri au fost măsurate și s-a constatat că au 8,96 în partea din față stânga, 8,74 în partea din față dreapta și 8,90 în partea din spate dreapta.
Știau cei de la McLaren că încalcă regulamentul? Bănuiau că sunt la limită, de aceea au încercat să reducă acest risc, cerându-i lui Norris să facă Lift and Coast în ultimele tururi. Stewarzii au decis că nu există dovezi suficiente că ar fi fost o încercare deliberată de a încălca regulamentul. Cum scriam ieri, Andrea Stella a explicat că dispunerea mai mare a uzurii a fost cauzată de „niveluri neașteptate de porpoising” ale mașinilor în cursă.
- Programul complet al Marelui Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris
- Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas
- Cum poate câștiga Max Verstappen titlul în Formula 1, după ce Norris și Piastri au fost descalificați în Las Vegas
- Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul