De ce se ”scufundă” Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului - Antena Sport

Există o teorie a conspirației potrivit căreia McLaren l-ar favoriza pe Lando Norris în lupta pentru titlul mondial cu colegul său Oscar Piastri. O amintim, dar nu o putem analiza, dintr-un motiv foarte simplu. Conține doar argumente conjuncturale, nu și dovezi. Este exact ca la judecarea unui delict: nu e suficient să prezinți fapte care arată fapta putea fi comisă, că existau motivul și posibilitatea. Sunt necesare și dovezi clare care să arate cine și cum a comis-o.

Cu alte cuvinte: da, e posibil ca McLaren să-l favorizeze pe Lando Norris și să-l ”încetinească” pe Oscar Piastri. Neavând însă cum demonstra asta, vom merge mai departe. În același timp, după cum am scris-o, sunt de părere că Piastri a fost nedreptățit de McLaren la Monza, unde i s-a cerut să reverseze efectele greșelii unui mecanic. De atunci, australianul merge tot în jos.

Fără ordine de echipă. Decât dacă…

Acestea fiind precizate, să vedem care ar putea fi motivele inversării de performanțe între Lando Norris și Oscar Piastri, în afara unui posibil sabotaj intern. Ipoteză pe care, repet, nu o vom discuta.

În primul rând, un element interesant. Potrivit lui Juan Pablo Montoya, fost pilot McLaren, echipa nu-l poate obliga nici pe Norris, nici pe Piastri să-și susțină colegul în lupta pentru titlu. ”Contractele piloților stipulează că, atâta timp cât mai au șanse matematice la titlu, nu li se pot da ordine de echipă pentru a-l ajuta pe celălalt pilot. Li se pot da însă ordine pentru a aduce beneficii echipei”, a declarat Montoya. Diferența e fină și interesantă. De pildă, la Monza, poate fi oare interpretat că lui Oscar i s-a cerut să-l lase în față pe Lando înainte, pentru că acesta avusese parte de un schimb mai slab la boxe, drept un beneficiu adus echipei?

Mexicul e infernal pentru Piastri

Cum poate fi explicată căderea lui Oscar? În primul rând, rezultatele lui Piastri în Mexic nu au fost niciodată bune. E posibil chiar să fie traseul pe care a performat cel mai prost, în toate cele trei sezoane ale sale de F1. În 2023s-a calificat pe poziția a șaptea și a terminat pe 8. Anul trecut, a plecat în cursă de pe poziția 17, părăsind calificările încă din Q1. A realizat atunci un timp mai slab cu 1,337 secunde decât cel al lui Norris. A terminat cursa pe 8. Prin comparație, anul acesta timpul lui a fost cu 0,588 mai slab decât cel al lui Norris. În 2024 a avut, așadar, o sesiune, mai slabă decât cea din 2025, când a terminat în urma lui Norris cu 0,588 secunde. Nu e, așadar, un circuit care să-i placă.