De ce se ”scufundă” Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului - Antena Sport

Există o teorie a conspirației potrivit căreia McLaren l-ar favoriza pe Lando Norris în lupta pentru titlul mondial cu colegul său Oscar Piastri. O amintim, dar nu o putem analiza, dintr-un motiv foarte simplu. Conține doar argumente conjuncturale, nu și dovezi. Este exact ca la judecarea unui delict: nu e suficient să prezinți fapte care arată fapta putea fi comisă, că existau motivul și posibilitatea. Sunt necesare și dovezi clare care să arate cine și cum a comis-o.
Cu alte cuvinte: da, e posibil ca McLaren să-l favorizeze pe Lando Norris și să-l ”încetinească” pe Oscar Piastri. Neavând însă cum demonstra asta, vom merge mai departe. În același timp, după cum am scris-o, sunt de părere că Piastri a fost nedreptățit de McLaren la Monza, unde i s-a cerut să reverseze efectele greșelii unui mecanic. De atunci, australianul merge tot în jos.
Fără ordine de echipă. Decât dacă…
Acestea fiind precizate, să vedem care ar putea fi motivele inversării de performanțe între Lando Norris și Oscar Piastri, în afara unui posibil sabotaj intern. Ipoteză pe care, repet, nu o vom discuta.
În primul rând, un element interesant. Potrivit lui Juan Pablo Montoya, fost pilot McLaren, echipa nu-l poate obliga nici pe Norris, nici pe Piastri să-și susțină colegul în lupta pentru titlu. ”Contractele piloților stipulează că, atâta timp cât mai au șanse matematice la titlu, nu li se pot da ordine de echipă pentru a-l ajuta pe celălalt pilot. Li se pot da însă ordine pentru a aduce beneficii echipei”, a declarat Montoya. Diferența e fină și interesantă. De pildă, la Monza, poate fi oare interpretat că lui Oscar i s-a cerut să-l lase în față pe Lando înainte, pentru că acesta avusese parte de un schimb mai slab la boxe, drept un beneficiu adus echipei?
Mexicul e infernal pentru Piastri
Cum poate fi explicată căderea lui Oscar? În primul rând, rezultatele lui Piastri în Mexic nu au fost niciodată bune. E posibil chiar să fie traseul pe care a performat cel mai prost, în toate cele trei sezoane ale sale de F1. În 2023s-a calificat pe poziția a șaptea și a terminat pe 8. Anul trecut, a plecat în cursă de pe poziția 17, părăsind calificările încă din Q1. A realizat atunci un timp mai slab cu 1,337 secunde decât cel al lui Norris. A terminat cursa pe 8. Prin comparație, anul acesta timpul lui a fost cu 0,588 mai slab decât cel al lui Norris. În 2024 a avut, așadar, o sesiune, mai slabă decât cea din 2025, când a terminat în urma lui Norris cu 0,588 secunde. Nu e, așadar, un circuit care să-i placă.
Lando ”taie” curbele
Autodromo Hermanos Rodriguez e unul dintre traseele cu asfaltul cel mai puțin aderent din calendar. În afara trasei, pista e murdară și chiar și mai puțin aderentă. Oarecum aceleași condiții sunt și la Austin, unde Piastri a avut tot evoluții slabe. (Anul trecut, s-a calificat pe 5 și a terminat tot pe 5, în 2025 s-a calificat pe 6 și a terminat pe 5).
De asemenea, zona e uscată și în proces de deșertificare. Și asta contribuie la micșorarea aderenței. După cum explică Autosport, stilul lui Piastri e fluid și exclude orice apropiere de derapaj. Instinctul lui natural e să mențină mașina stabilă și să elimine derapajul. Drept urmare, poate pierde fracțiuni de secundă la fiecare viraj, care se acumulează într-un deficit mai mare la finalul turului.
În plus, setările lui Piastri sunt în general bazate pe o rigiditate mai mare a suspensiilor, deci australianul evită trecerea peste vibratoare. Stilul lui Norris e mai agresiv, presupune tăierea virajelor și trecerea peste vibratoare. Noua suspensie față l-a ajutat pe Lando să capete încredere la intrarea în viraje, unde o parte considerabilă din greutate se transferă spre nasul mașinii. Cu atât mai mult dacă există deja o sarcină laterală considerabilă.
Upgrade-ul refuzat
În afara acestui fapt, să reamintim că la Marele Premiu al Canadei McLaren a introdus o nouă suspensie față. Lando a adoptat sistemul, care l-a ajutat să îmbunătățească feedback-ul virării. Oscar a respins îmbunătățirile, deoarece nu se potriveau stilului său.
Piastri a afirmat: „Pentru mine, nu este vorba de o îmbunătățire, ci doar de ceva diferit. Face unele lucruri puțin mai bine, dar pe altele puțin mai rău”. Cei doi au, în general, setări diferite și strategii de cursă diferite.
O altă posibilitate este ca, după ce titlul la constructori a fost adjudecat, cele două garaje, corespunzătoare celor doi piloți, să nu mai facă schimb de date. Or, Norris e mai experimentat, are 148 de starturi în F1, față de numai 66 ale lui Piastri. Englezul e și mai vechi în echipă: e pilot oficial la McLaren din 2019, Piastri din 2023. Echipa lui e mai rutinată și mai sus în organigramă decât cea a lui Oscar. Will Joseph, inginerul de curse al lui Norris, e șeful departamentului și șeful lui Tom Stallard, care e inginerul de cursă al lui Piastri. Dacă garajele nu mai fac schimb de informații, Oscar Piastri e cel care are mult mai mult de pierdut.
