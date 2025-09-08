A fost corect ce a făcut McLaren? Opinia lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Decizia a fost o greșeală

După părerea mea, decizia reversării pozițiilor, deși întemeiată, a fost o greșeală. Echipa nu ar fi trebuit să le ceară piloților acest lucru. Iată argumentele mele.

Până atunci, trebuie spus ceva. McLaren reușește, în cea mai mare măsură, o treabă extraordinară: să gestioneze o luptă internă pentru titlul mondial. Își lasă piloții să se lupte între ei, cerându-le, în același timp, să respecte un set de reguli de conduită, așa-numitele ”papaya rules”. Numai faptul că încearcă și e un lucru demn de apreciat. Altfel, dacă piloții nu ar fi avut dreptul de a se lupta între ei, competiția din acest an ar fi fost demult terminată.

Ce este un undercut

Pentru cei care nu știu, să explicăm și ce înseamnă ”undercut”. În Formula 1, un undercut este o strategie de pit stop în care un pilot intră la boxe mai devreme decât rivalul său pentru a câștiga o poziție, profitând de anvelopele noi pentru a obține un timp mai rapid pe turul de ieșire. Mașina care intră prima la boxe iese din pit lane cu pneuri noi, mai rapide, și poate stabili un ritm mai rapid decât mașina care încă are pneuri vechi, uzate. Dacă sincronizarea este corectă, pilotul care a intrat mai devreme la boxe poate folosi aderența superioară a pneurilor noi pentru a câștiga poziție pe pistă și, în cele din urmă, pentru a fi în fața rivalului său când mașina acestuia termină propriul pit stop.

De ce argumentele lui Stella nu sunt chiar valabile

Acum, argumentele. Ordinea în care doi coechipieri sunt chemați la boxe respectă, de obicei, o regulă nescrisă. Cel mai în față în cursă e chemat în general primul, tocmai pentru a nu-l expune unui risc de undercut din partea piloților aparținând altor echipe aflați în urmă. Dar la Monza undercut-ul nu are prea mare efect, căci e o pistă unde degradarea pneurilor e redusă. Mai degrabă overcut-ul – rămânerea în plus pe circuit față de celălalt – poate funcționa. Dar e o discuție lungă și nu are mare legătură cu cazul nostru.

Argumentul cu ”Vă chemăm în ordinea aceasta la boxe pentru a-l ține pe Leclerc sub control” stă și nu stă în picioare. Leclerc era pe locul 4, schimbase deja pneurile, deci nu prea mai putea fi vorba de un posibil undercut din partea lui. Pe pistă se afla cu 4,2 secunde în urma lui Piastri. Avea gume hard, în timp ce piloții McLaren aveau soft-uri. Chiar dacă gumele noi intră mai greu în temperatură, era greu ca monegascul să-i pună în pericol, așa cum se întâmplase la începutul cursei, când toți aveau gume medii și la aceeași temperatură.

Aici se mai întâmplă însă ceva. FIA dă publicității aceste comunicări radio cu o oarecare întârziere. Acest mesaj îi fusese de fapt, probabil, transmis lui Piastri înainte de a intra la boxe, tocmai pentru a-l determina să intre. A fost afișat însă pe ecrane mai târziu, când Lando revenea pe traseu.

Lando a fost de acord să intre al doilea

În al doilea rând, această decizie de a inversa ordinea intrărilor la boxe a fost luată după ce Lando a fost consultat. Iată dialogul între Will Joseph (inginerul de cursă al lui Norris) și pilot.

Will Joseph: “Lando we will box this lap onto the soft tyre.”

Lando Norris: “Did you want to box the other car first?”

Joseph: “Yep, we’ll do that. We’ll swap it around, so stay out.”

Norris: “Well, only if he doesn’t undercut, otherwise I’ll box first.”

Joseph: “There will be no undercut.”

Așadar, însuși Lando Norris și-a încurajat echipa să-l aducă la boxe mai întâi pe Piastri.

Până unde merge grija pentru echitate?

Asemănarea cu cazul Hungaroring din 2024 funcționează doar până la un anumit punct. Exact cum spunea Andrea Stella: ”A bit”. Atunci, ordinea în cursă era: Piastri în față și Norris în urmă, cu puțin peste două secunde. Ca să-l ferească de un potențial undercut din partea lui Hamilton, cei de la McLaren l-au chemat la standuri mai întâi pe Norris. Apoi a intrat și Piastri, care, evident, a primit efectul undercut-ului lui Norris și a revenit pe pistă al doilea.

Diferența între situații e următoarea: la Hungaroring, când au luat decizia inversării ordinii normale de intrare la boxe a piloților, cei de la McLaren știau că, fără îndoială, Norris îi va face un undercut lui Piastri. Din start au luat totuși această decizie știind că vor schimba artificial ordinea în cursă. De aceea era etic să ceară ulterior reversarea piloților.

Numai că acum, la Monza, nu decizia echipei a schimbat artificial ordinea lor în cursă. A fost greșeala unui mecanic. Or, după părerea mea, greșeala unui mecanic ar trebui trecută la capitolul ”ghinion” sau ”s..t happens”. Aici, observația lui Piastri e justificată. Nu trebuie să repare echipa ce a cauzat destinul. Întârzierea de la Monza e urmarea unui accident, nu a unei decizii luate rațional și asumat de conducerea team-ului. Această diferență schimbă, în opinia mea, radical situația. Mecanicul de la Monza 2025 nu a modificat destinul cursei în mod voluntar. Andrea Stella, la Hungaroring 2024, a făcut-o în mod voluntar.

E bine ca o echipă să răstoarne zarurile?

Dacă, de exemplu, o pasăre ar fi lovit în timpul cursei casca lui Norris și l-ar fi întârziat, ce-ar fi făcut Andrea Stella? I-ar fi cerut lui Piastri să-și lase colegul să treacă în față? Ori i-ar fi cerut să intre și el într-o pasăre, doar pentru a redeveni totul perfect echitabil? Dacă Piastri făcea o greșeală de pilotaj, oare Norris nu avea dreptul să-l depășească? Firește că ar fi avut voie.

Da, cei de la McLaren doreau să își pună piloții la adăpost în cazul în care chestiuni neprevăzute, de tipul apariția unui safety-car, s-ar fi petrecut în timpul switch-ului. Dar se pune aceeași întrebare: dacă un pilot are pur și simplu noroc, iar celălalt ghinion, trebuie să intervină echipa să răstoarne zarurile? Eu spun că nu. Echipa trebuie să asigure un echilibru perfect între cei doi doar în ceea ce privește urmările deciziilor luate de echipă și asumate ca atare.

Piastri este un bun coleg

În plus, Piastri nu poate fi deloc acuzat de lipsă de colegialitate. În calificări, în Q2, Lando a făcut o greșeală în timpul primului tur rapid, blocând roțile în Prima Variante. Timpul său, realizat atunci, era al 11-lea și nu i-ar fi permis accederea în Q3. Atunci, pentru cel de-al doilea tur rapid, Piastri i-a oferit lui Norris șansa de a rula un timp în siajul lui, ajutându-l să realizeze un timp care să-i permită intrarea în Q3.

Nu uitați că Piastri și Norris sunt în luptă directă pentru titlul mondial. E greu de crezut că vreun alt pilot mai are vreo șansă la acesta.

După părerea mea, Andrea Stella ar fi trebuit să-i transmită următorul mesaj lui Lando Norris, după greșeala de la standuri: ”Lando, ne cerem scuze pentru greșeala lui Jim, care a dus la întârzierea ta. E și el însă parte din echipa noastră, așa cum ești și tu, este și Oscar. Mergem mai departe așa. Ai însă permisiunea noastră să-l ataci liber pe Oscar și să încerci să-l depășești, așa cum o avea și el când era în spatele tău”.