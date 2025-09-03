Ferrari, "schimbare" spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei. Omagiu pentru Niki Lauda la Monza - Antena Sport

Ferrari şi-a schimbat spectaculos monopostul pentru Marele Premiu al Italiei. Cursa de la Monza va fi duminică, de la 15:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Italienii au schimbat culorile de pe monoposturile pe care Charles Leclerc şi Lewis Hamilton le vor pilota pe circuitul legendar de la Monza.

Ferrari, “schimbare” spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei

Concret, pe monopost apare mai mult alb, iar numerele de pe el sunt în format vintage. De asemenea culoarea roşie, specifică Ferrari, este înlocuită pe aripile faţă şi spate cu negrul.

Oficialii Scuderiei şi-au dorit să-i aducă un omagiu lui Niki Lauda. Monoposturile create pentru cursa de la Monza sunt asemănătoare cu Ferrari-ul 312T, pe care Lauda l-a pilotat în urmă cu 50 de ani. La momentul respectiv, germanul a reuşit să câştige campionatul mondial la piloţi şi la constructori.

Where past meets the present 🇮🇹 Celebrating 50 years since Niki Lauda’s championship-winning season in the iconic 312T 🤝 pic.twitter.com/PtR3VHmLOJ

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 3, 2025