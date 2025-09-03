Ferrari, "schimbare" spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei. Omagiu pentru Niki Lauda la Monza - Antena Sport

Ferrari şi-a schimbat spectaculos monopostul pentru Marele Premiu al Italiei. Cursa de la Monza va fi duminică, de la 15:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Italienii au schimbat culorile de pe monoposturile pe care Charles Leclerc şi Lewis Hamilton le vor pilota pe circuitul legendar de la Monza.
Ferrari, “schimbare” spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei
Concret, pe monopost apare mai mult alb, iar numerele de pe el sunt în format vintage. De asemenea culoarea roşie, specifică Ferrari, este înlocuită pe aripile faţă şi spate cu negrul.
Oficialii Scuderiei şi-au dorit să-i aducă un omagiu lui Niki Lauda. Monoposturile create pentru cursa de la Monza sunt asemănătoare cu Ferrari-ul 312T, pe care Lauda l-a pilotat în urmă cu 50 de ani. La momentul respectiv, germanul a reuşit să câştige campionatul mondial la piloţi şi la constructori.
Where past meets the present 🇮🇹 Celebrating 50 years since Niki Lauda’s championship-winning season in the iconic 312T 🤝 pic.twitter.com/PtR3VHmLOJ
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 3, 2025
Totodată, pe lângă monopost, şi combinezoanele piloţilor de la Ferrari s-au schimbat, cu ocazia cursei din acest week-end de la Monza. Charles Leclerc şi Lewis Hamilton vor fi îmbrăcaţi în albastru deschis, aceeaşi culoare pe care, de asemenea, a purtat-o Niki Lauda.
One team. One look. Monza Edition 💪🇮🇹 pic.twitter.com/CwZJsj1FWU
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2025
Lewis Hamilton poate intra în istoria “neagră” a lui Ferrari
Lewis Hamilton a avut parte de o nouă cursă de coșmar în Formula 1, după ce a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Țărilor de Jos. Odată cu acest rezultat, britanicul a urcat pe locul al doilea într-un clasament pe care cu siguranță nu și-ar fi dorit să fie în momentul în care a semnat cu trupa din Maranello.