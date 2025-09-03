Ferrari, "schimbare" spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei. Omagiu pentru Niki Lauda la Monza - Antena Sport

Închide meniul
Ferrari, "schimbare" spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei. Omagiu pentru Niki Lauda la Monza

Ferrari, "schimbare" spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei. Omagiu pentru Niki Lauda la Monza

Ferrari, “schimbare” spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei. Omagiu pentru Niki Lauda la Monza

Publicat: 3 septembrie 2025, 15:02

Ferrari, schimbare spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei. Omagiu pentru Niki Lauda la Monza

Monopostul special creat de Ferrari pentru Monza/ X Ferrari

Ferrari şi-a schimbat spectaculos monopostul pentru Marele Premiu al Italiei. Cursa de la Monza va fi duminică, de la 15:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Italienii au schimbat culorile de pe monoposturile pe care Charles Leclerc şi Lewis Hamilton le vor pilota pe circuitul legendar de la Monza.

Ferrari, “schimbare” spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei

Concret, pe monopost apare mai mult alb, iar numerele de pe el sunt în format vintage. De asemenea culoarea roşie, specifică Ferrari, este înlocuită pe aripile faţă şi spate cu negrul.

Oficialii Scuderiei şi-au dorit să-i aducă un omagiu lui Niki Lauda. Monoposturile create pentru cursa de la Monza sunt asemănătoare cu Ferrari-ul 312T, pe care Lauda l-a pilotat în urmă cu 50 de ani. La momentul respectiv, germanul a reuşit să câştige campionatul mondial la piloţi şi la constructori.

Totodată, pe lângă monopost, şi combinezoanele piloţilor de la Ferrari s-au schimbat, cu ocazia cursei din acest week-end de la Monza. Charles Leclerc şi Lewis Hamilton vor fi îmbrăcaţi în albastru deschis, aceeaşi culoare pe care, de asemenea, a purtat-o Niki Lauda.

Lewis Hamilton poate intra în istoria “neagră” a lui Ferrari

Lewis Hamilton a avut parte de o nouă cursă de coșmar în Formula 1, după ce a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Țărilor de Jos. Odată cu acest rezultat, britanicul a urcat pe locul al doilea într-un clasament pe care cu siguranță nu și-ar fi dorit să fie în momentul în care a semnat cu trupa din Maranello.

Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentulCopilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
Singurul rezultat notabil al septuplului campon mondial în monopostul “calului cabrat” este victoria din sprintul aferent Grand Prix-ului Chinei, care nu e considerat însă succes de etapă.

De când a semnat cu Ferrari la începutul acestui an, venind de la Mercedes după 12 ani la constructorii nemți, Hamilton nu s-a clasat niciodată pe podium la finalul unui Mare Premiu. După abandonul din Marele Premiu al Țărilor de Jos, britanicul a ajuns la 15 curse consecutive, toate din acest sezon mai exact, în care nu a reușit să urce pe primele trei locuri.

Odată cu rezultatul de pe Zandvoort în care nu a reușit să puncteze, septuplul campion mondial a urcat pe locul al doilea într-un clasament negativ, cel al piloților de la Ferrrari cărora le-a luat cel mai mult timp să vină pe podium. Hamilton l-a devansat pe Ivan Capelli, cel care a condus monopostul din Maranello în 1992.

"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
Observator
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
14:33
Bogdan Racoviţan, mesaj de luptă înaintea meciurilor naţionalei: “Vom face totul pentru calificare”
13:47
Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: “Am rămas fără cuvinte”
13:39
Adrian Porumboiu a dat cărţile pe faţă după ce Gigi Becali l-a scos pe Chiricheş din lot: “Dictatură avansată”
13:16
Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul”
12:31
Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur. Ce a spus despre şansele lui
12:29
Aryna Sabalenka, în semifinalele de la US Open 2025. Marketa Vondrousova s-a retras
