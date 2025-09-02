Lewis Hamilton poate intra în istoria "neagră" a lui Ferrari. Recordul nedorit de care se apropie - Antena Sport

Lewis Hamilton a avut parte de o nouă cursă de coșmar în Formula 1, după ce a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Țărilor de Jos. Odată cu acest rezultat, britanicul a urcat pe locul al doilea într-un clasament pe care cu siguranță nu și-ar fi dorit să fie în momentul în care a semnat cu trupa din Maranello.

Singurul rezultat notabil al septuplului campon mondial în monopostul “calului cabrat” este victoria din sprintul aferent Grand Prix-ului Chinei, care nu e considerat însă succes de etapă.

Lewis Hamilton, bornă negativă privind podiumurile din F1

De când a semnat cu Ferrari la începutul acestui an, venind de la Mercedes după 12 ani la constructorii nemți, Hamilton nu s-a clasat niciodată pe podium la finalul unui Mare Premiu. După abandonul din Marele Premiu al Țărilor de Jos, britanicul a ajuns la 15 curse consecutive, toate din acest sezon mai exact, în care nu a reușit să urce pe primele trei locuri.

Odată cu rezultatul de pe Zandvoort în care nu a reușit să puncteze, septuplul campion mondial a urcat pe locul al doilea într-un clasament negativ, cel al piloților de la Ferrrari cărora le-a luat cel mai mult timp să vină pe podium. Hamilton l-a devansat pe Ivan Capelli, cel care a condus monopostul din Maranello în 1992.

Pe primul loc în această ierarhie este Didier Pironi, care a intrat în 1981 în garajul Ferrari și s-a clasat pe podium pentru prima dată în 1982, la San Marino. Acesta a avut nevoie de 19 curse să obțină o “medalie” în F1 pentru echipa italiană, potrivit marca.com.