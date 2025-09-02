Lewis Hamilton poate intra în istoria "neagră" a lui Ferrari. Recordul nedorit de care se apropie - Antena Sport

Lewis Hamilton a avut parte de o nouă cursă de coșmar în Formula 1, după ce a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Țărilor de Jos. Odată cu acest rezultat, britanicul a urcat pe locul al doilea într-un clasament pe care cu siguranță nu și-ar fi dorit să fie în momentul în care a semnat cu trupa din Maranello.
Singurul rezultat notabil al septuplului campon mondial în monopostul “calului cabrat” este victoria din sprintul aferent Grand Prix-ului Chinei, care nu e considerat însă succes de etapă.
Lewis Hamilton, bornă negativă privind podiumurile din F1
De când a semnat cu Ferrari la începutul acestui an, venind de la Mercedes după 12 ani la constructorii nemți, Hamilton nu s-a clasat niciodată pe podium la finalul unui Mare Premiu. După abandonul din Marele Premiu al Țărilor de Jos, britanicul a ajuns la 15 curse consecutive, toate din acest sezon mai exact, în care nu a reușit să urce pe primele trei locuri.
Odată cu rezultatul de pe Zandvoort în care nu a reușit să puncteze, septuplul campion mondial a urcat pe locul al doilea într-un clasament negativ, cel al piloților de la Ferrrari cărora le-a luat cel mai mult timp să vină pe podium. Hamilton l-a devansat pe Ivan Capelli, cel care a condus monopostul din Maranello în 1992.
Pe primul loc în această ierarhie este Didier Pironi, care a intrat în 1981 în garajul Ferrari și s-a clasat pe podium pentru prima dată în 1982, la San Marino. Acesta a avut nevoie de 19 curse să obțină o “medalie” în F1 pentru echipa italiană, potrivit marca.com.
Astfel, Hamilton mai are trei șanse să urce pe podium, astfel încât să nu îl egaleze pe Pironi. Prima ocazie va veni în Marele Premiu al Italiei, unde multiplul campion are deja handicapul unei penalizări de cinci locuri obținute după cursa din Zandvoort.
