Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

George Russell, în extaz după victoria din Marele Premiu de la Singapore: "Nu știm de unde a venit" - Antena Sport

Home | Formula 1 | George Russell, în extaz după victoria din Marele Premiu de la Singapore: “Nu știm de unde a venit”

George Russell, în extaz după victoria din Marele Premiu de la Singapore: “Nu știm de unde a venit”

Andrei Nicolae Publicat: 5 octombrie 2025, 17:30

Comentarii
George Russell, în extaz după victoria din Marele Premiu de la Singapore: Nu știm de unde a venit

George Russell, după Marele Premiu de la Singapore / Profimedia

George Russell a câștigat cursa din Marele Premiu de la Singapore, la capătul unui Grand Prix în care britanicul a controlat ziua de duminică fără mari probleme. La finalul weekend-ului, pilotul de la Mercedes s-a arătat extrem de entuziasmat de ce a reușit, iar discursul său a trădat și umirea față de rezultatul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Russell a declarat că se bucură pentru că echipa sa și-a luat revanșa pe circuitul stradal după cele întâmplate în ultimii ani și a ținut să menționeze că victoria parcă a venit de nicăieri. Ulterior, pilotul a menționat prin ce a trecut în acest weekend în care a trecut și prin momente mai puțin plăcute până să câștige pole-ul și ulterior cursa.

Prima reacție a lui George Russell după victoria din Singapore

La interviul acordat presei imediat după victoria de pe circuitul stradal, Russell a mai spus ceva extrem de interesant. Britanicul de 27 de ani a mărturisit că dacă ar fi realizat un top cu Grand Prix-urile în care se așteaptă să câștige, cel din Singapore ar fi fost ultimul.

Mă simt excepţional, în special după ce s-a întâmplat în ultimii ani aici. Am reparat acele greșeli astăzi, sunt recunoscător echipei, au făcut o treabă excepțională în acest weekend. Nu știm exact de unde a venit această performanță a mașinii, dar suntem foarte fericiți.

Vineri a fost o zi grea pentru mine din multe motive, nu mă simțeam deloc confortabil în mașină, dar în Q3 deodată m-am simțit foarte bine, am avut încredere în mașină, atunci contează de fapt. Am fost un pic emoțional la început, atunci când l-am văzut pe Max pe soft-uri, dar am avut un prim stint foarte bun și am reușit să mă îndepărtez.

Reclamă
Reclamă

Dacă aș face o listă a curselor în care am fi putut câștiga în acest sezon, Singapore ar fi fost probabil ultima. Sper să putem avea această performanță și în cursele următoare, dar și Lando a fost foarte rapid astăzi. Nu este ușor să concurezi aici. Suntem fericiți pentru performanța de astăzi și vom vedea ce se va întâmpla în Austin“, a spus George Russell după cursă.

Pentru George Russell, victoria din Singapore a fost a reprezentat al cincilea succes din carieră și al doilea din acest an, după cel din Canada. Odată cu rezultatele de la Singapore, McLaren a atins și ea o performanță uriașă și a câștigat pentru al doilea an consecutiv titlul la constructori.

Formula 1, competiție transmisă exclusiv în universul Antena, continuă peste două săptămâni cu Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, care va avea loc la Austin, în perioada 17-19 octombrie.

Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de baniDoctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Reclamă

Top 10 în Marele Premiu de la Singapore

  • 1. George Russell (Mercedes)
  • 2. Max Verstappen (Red Bull)
  • 3. Lando Norris (McLaren)
  • 4. Oscar Piastri (McLaren)
  • 5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 6. Charles Leclerc (Ferrari)
  • 7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  • 9. Oliver Bearman (Haas)
  • 10. Carlos Sainz (Williams)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Observator
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
Fanatik.ro
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
17:20
Conducerea lui McLaren a reacţionat după titlul obţinut la constructori: “O echipă excepţională”
16:57
CFR Cluj – Hermannstadt 2-1. Ardelenii încheie seria neagră din Liga 1
16:54
VIDEOMcLaren a câştigat titlul la constructori în Formula 1! Piastri şi Norris şi-au “spulberat” adversarii
16:45
George Russell a câştigat cursa Marelui Premiu de la Singapore! McLaren a luat titlul la constructori
16:38
Ce notă a primit Răzvan Sava, la o zi după ce a primit vestea convocării la națională! Prestația sa din meciul cu Cagliari
16:18
Amanda Anisimova, campioană la Beijing! An de vis pentru americancă
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor