George Russell, în extaz după victoria din Marele Premiu de la Singapore: "Nu știm de unde a venit" - Antena Sport

George Russell a câștigat cursa din Marele Premiu de la Singapore, la capătul unui Grand Prix în care britanicul a controlat ziua de duminică fără mari probleme. La finalul weekend-ului, pilotul de la Mercedes s-a arătat extrem de entuziasmat de ce a reușit, iar discursul său a trădat și umirea față de rezultatul final.
Russell a declarat că se bucură pentru că echipa sa și-a luat revanșa pe circuitul stradal după cele întâmplate în ultimii ani și a ținut să menționeze că victoria parcă a venit de nicăieri. Ulterior, pilotul a menționat prin ce a trecut în acest weekend în care a trecut și prin momente mai puțin plăcute până să câștige pole-ul și ulterior cursa.
Prima reacție a lui George Russell după victoria din Singapore
La interviul acordat presei imediat după victoria de pe circuitul stradal, Russell a mai spus ceva extrem de interesant. Britanicul de 27 de ani a mărturisit că dacă ar fi realizat un top cu Grand Prix-urile în care se așteaptă să câștige, cel din Singapore ar fi fost ultimul.
“Mă simt excepţional, în special după ce s-a întâmplat în ultimii ani aici. Am reparat acele greșeli astăzi, sunt recunoscător echipei, au făcut o treabă excepțională în acest weekend. Nu știm exact de unde a venit această performanță a mașinii, dar suntem foarte fericiți.
Vineri a fost o zi grea pentru mine din multe motive, nu mă simțeam deloc confortabil în mașină, dar în Q3 deodată m-am simțit foarte bine, am avut încredere în mașină, atunci contează de fapt. Am fost un pic emoțional la început, atunci când l-am văzut pe Max pe soft-uri, dar am avut un prim stint foarte bun și am reușit să mă îndepărtez.
Dacă aș face o listă a curselor în care am fi putut câștiga în acest sezon, Singapore ar fi fost probabil ultima. Sper să putem avea această performanță și în cursele următoare, dar și Lando a fost foarte rapid astăzi. Nu este ușor să concurezi aici. Suntem fericiți pentru performanța de astăzi și vom vedea ce se va întâmpla în Austin“, a spus George Russell după cursă.
Pentru George Russell, victoria din Singapore a fost a reprezentat al cincilea succes din carieră și al doilea din acest an, după cel din Canada. Odată cu rezultatele de la Singapore, McLaren a atins și ea o performanță uriașă și a câștigat pentru al doilea an consecutiv titlul la constructori.
Formula 1, competiție transmisă exclusiv în universul Antena, continuă peste două săptămâni cu Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, care va avea loc la Austin, în perioada 17-19 octombrie.
Top 10 în Marele Premiu de la Singapore
- 1. George Russell (Mercedes)
- 2. Max Verstappen (Red Bull)
- 3. Lando Norris (McLaren)
- 4. Oscar Piastri (McLaren)
- 5. Kimi Antonelli (Mercedes)
- 6. Charles Leclerc (Ferrari)
- 7. Lewis Hamilton (Ferrari)
- 8. Fernando Alonso (Aston Martin)
- 9. Oliver Bearman (Haas)
- 10. Carlos Sainz (Williams)
