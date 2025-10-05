George Russell, în extaz după victoria din Marele Premiu de la Singapore: "Nu știm de unde a venit" - Antena Sport

George Russell a câștigat cursa din Marele Premiu de la Singapore, la capătul unui Grand Prix în care britanicul a controlat ziua de duminică fără mari probleme. La finalul weekend-ului, pilotul de la Mercedes s-a arătat extrem de entuziasmat de ce a reușit, iar discursul său a trădat și umirea față de rezultatul final.

Russell a declarat că se bucură pentru că echipa sa și-a luat revanșa pe circuitul stradal după cele întâmplate în ultimii ani și a ținut să menționeze că victoria parcă a venit de nicăieri. Ulterior, pilotul a menționat prin ce a trecut în acest weekend în care a trecut și prin momente mai puțin plăcute până să câștige pole-ul și ulterior cursa.

Prima reacție a lui George Russell după victoria din Singapore

La interviul acordat presei imediat după victoria de pe circuitul stradal, Russell a mai spus ceva extrem de interesant. Britanicul de 27 de ani a mărturisit că dacă ar fi realizat un top cu Grand Prix-urile în care se așteaptă să câștige, cel din Singapore ar fi fost ultimul.

“Mă simt excepţional, în special după ce s-a întâmplat în ultimii ani aici. Am reparat acele greșeli astăzi, sunt recunoscător echipei, au făcut o treabă excepțională în acest weekend. Nu știm exact de unde a venit această performanță a mașinii, dar suntem foarte fericiți.

Vineri a fost o zi grea pentru mine din multe motive, nu mă simțeam deloc confortabil în mașină, dar în Q3 deodată m-am simțit foarte bine, am avut încredere în mașină, atunci contează de fapt. Am fost un pic emoțional la început, atunci când l-am văzut pe Max pe soft-uri, dar am avut un prim stint foarte bun și am reușit să mă îndepărtez.