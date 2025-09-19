Hamilton, reacție pozitivă după ce a fost cel mai rapid în prima zi din Azerbaidjan: "Au funcționat perfect" - Antena Sport

Lewis Hamilton s-a arătat fericit de progresul făcut de cei de la Ferrari cu ocazia Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Britanicul a avut cel mai bun timp pe circuitul din Baku și a lăudat modificările făcute de italienii din Maranello.

Charles Leclerc, colegul său, a sesizat și el potențialul monopostului pentru calificările și cursa care vor avea loc.

Lewis Hamilton: “Apreciez răbdarea și efortul”

Septuplul campion mondial a înregistrat un timp de 1:41.293 în cea de-a doua sesiune de antrenamente libere din Baku. Prestația sa a fost cea mai bună de astăzi, motiv pentru care pilotul de 40 de ani s-a arătat fericit.

“Sunt foarte fericit să văd progresul, arată direcția spre care ne îndreptăm ca echipă. Apreciez răbdarea și efortul, pentru că vedem progrese. Am făcut câteva modificări pentru FP2 și au funcționat perfect. Am beneficiat de avantaje uriașe“, a spus Hamilton, potrivit marca.com.

Charles Leclerc, care a terminat sub colegul său în FP2, a vorbit și el în sens pozitiv despre performanța monopostului italian.