Max Verstappen a numit echipa de care se va teme în 2026: "Cred că ei vor fi în faţă" - Antena Sport

Publicat: 11 octombrie 2025, 11:49

Max Verstappen / Profimedia

Max Verstappen a fost în centrul atenţiei vara aceasta, atunci când s-a vorbit despre o posibilă plecare a sa de la Red Bull la rivalii de la Mercedes. După mai multe săptămâni în care zvonurile au fost la ordinea zilei, Verstappen a confirmat că va rămâne la Red Bull şi în 2026.

Tot din 2026, “Marele Circ” va suferi noi schimbări, iar echipele trebuie să se adapteze noilor reguli. Campionul mondial al ultimelor patru sezoane este de părere că Mercedes se va număra printre echipele care vor domina începând cu anul viitor.

Max Verstappen crede că Mercedes va domina în 2026: “O echipă de top”

De asemenea, Max Verstappen nu crede că Red Bull va avea parte de un an uşor în 2026 şi rămâne de văzut dacă decizia de a rămâne la echipa austriacă se va dovedi inspirată sau nu.

“Va domina Mercedes la fel ca în 2014? E greu de spus, dar cred că ei vor fi în faţă. Mereu au fost acolo şi mereu au fost puternici. Sunt o echipă de top. De-asta cred că vor fi în faţă, mai ales când totul depinde de motor.

Anul viitor nu va fi uşor cu motorul nostru. E un risc pe care Red Bull şi l-a asumat atunci când a intrat în Formula 1″, a declarat Max Verstappen, potrivit marca.com.

McLaren a devenit în Singapore campioană la constructori pentru al doilea an la rând, în timp ce Mercedes, ocupanta locului 2 (325 de puncte) luptă cu Ferrari (298) şi Red Bull (290) pentru locul secund.

În ceea ce îl priveşte pe Max Verstappen, olandezul se află pe locul 3 în clasamentul piloţilor, cu 273 de puncte. Oscar Piastri este lider, cu 336 de puncte, în timp ce Lando Norris, coechipierul său de la McLaren, este pe locul 2, cu 314 puncte.

“Marele Circ” revine săptămâna viitoare, cu Marele Premiu al Statelor Unite. Cursa este duminică, 19 octombrie, de la 21:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

