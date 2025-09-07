Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei: „Mașina a zburat, pur și simplu” - Antena Sport

Închide meniul
Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei: „Mașina a zburat, pur și simplu”

Publicat: 7 septembrie 2025, 17:41

Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei: Mașina a zburat, pur și simplu”

Max Verstappen, bucurie după succesul din Marele Premiu al Italiei/ Profimedia

Max Verstappen a oferit prima reacție, după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei. Pilotul olandez a reușit să triumfe la Monza, după ce tot el a plecat din pole-position. În cursa care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, podiumul a fost completat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. 

Max Verstappen a avut câteva probleme la startul cursei, atunci când a fost nevoit să-i cedeze poziția de lider lui Lando Norris. În turul patru însă, el a revenit pe primul loc după o depășire superbă realizată asupra rivalului britanic de la McLaren. 

Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei 

Max Verstappen a subliniat că după startul încins de cursă, a simțit că monopostul său a „zburat” pe circuitul de la Monza. Campionul mondial en-titre le-a mulțumit celor din echipă, după cel de-al 66-lea succes din cariera lui în Formula 1. 

O zi foarte bună pentru noi, turul unu nu a fost foarte bun, dar după mașina a zburat, am intrat la boxe la momentul potrivit. O execuție foarte bună din partea întregii echipe, mă simt foarte bine să câștig aici.  

Am văzut că ritmul mașinii a fost foarte bun, am revenit la conducerea cursei. Voi încerca să mai câștig, o luăm pas cu pas, a fost un week-end incredibil pentru noi”, a declarat Max Verstappen, după Marele Premiu al Italiei. 

Verstappen a ajuns la a treia victorie a sezonului şi a contrazis tradiţia care spune că, la Monza, pilotul care pleacă din pole-position nu câştigă cursa. Locul secund a fost ocupat de Lando Norris (McLaren), iar Oscar Piastri (McLaren) a fost al treilea. Charles Leclerc (Ferrari) a terminat pe poziţia a patra. 

