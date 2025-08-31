McLaren îşi schimbă numele! Parteneriatul care îi aduce 100 de milioane de dolari pe an liderului din Formula 1 - Antena Sport

Închide meniul
McLaren îşi schimbă numele! Parteneriatul care îi aduce 100 de milioane de dolari pe an liderului din Formula 1

Publicat: 31 august 2025, 10:57

Lando Norris şi Oscar Piastri, în timpul Marelui Premiu al Austriei - Profimedia Images

Echipa McLaren îşi va schimba numele din sezonul următor! Parteneriatul îi va aduce 100 de milioane de dolari pe an.

Parteneriatul cu Mastercard este deja în vigoare, dar din următorul sezon McLaren îşi va schimba şi denumirea, în „McLaren Mastercard Formula 1 Team”. Este pentru prima oară din 2013, de când s-a încheiat colaborarea cu Vodafone, când McLaren are un sponsor principal.

McLaren îşi schimbă numele după ce a semnat un parteneriat cu Mastercard

Vom crea o inițiativă globală, Team Priceless, care va permite suporterilor McLaren să se apropie mai mult de acțiunea din cadrul echipei. Pregătim programe speciale în timpul anumitor weekenduri de cursă, inclusiv întâlniri cu piloții și activități legate de cultura orașelor gazdă”, a declarat McLaren, într-un comunicat.

Şeful McLaren, Zak Brown, s-a declarat foarte entuziasmat de acest parteneriat, cu ajutorul căruia susţine că echipa le va putea oferi experienţe de neuitat fanilor.

Fanii noștri sunt cei mai importanți pentru noi. Cu ajutorul Mastercard, le putem oferi experiențe de neuitat și îi putem aduce mai aproape de acțiune. A avea un astfel de partener reprezintă un pas important înainte.

Mastercard ne împărtășește pasiunea și valorile. Acest parteneriat ne va oferi condițiile ideale pentru a continua să creștem, atât pe circuit, cât și în afara lui. Abia aștept să văd echipa Priceless în acțiune în 2026”, a declarat şeful McLaren.

McLaren, o nouă “dublă” în calificările Marelui Premiu al Ţărilor de Jos

Oscar Piastri va pleca din pole-position în cursa Marelui Premiu al Ţărilor de Jos, care e în direct duminică, de la 15:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. McLaren a reuşit o nouă “dublă” în calificările care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Piastri şi Norris, care ocupă primele două locuri şi în clasamentul general, s-au clasat pe primele două locuri în calificările de pe circuitul din Zandvoort.

În clasamentul constructorilor, McLaren e lider autoritar, echipa lui Piastri şi Norris fiind la mare distanţă de locul 2, ocupat de Ferrari.

Clasamentul piloților în acest sezon de Formula 1:

Oscar Piastri – 284 puncte
Lando Norris – 275
Max Verstappen – 187
George Russell – 172
Charles Leclerc – 151
Lewis Hamilton – 109
Kimi Antonelli – 64
Alexander Albon – 54
Nico Hulkenberg – 37
Esteban Ocon – 27
Fernando Alonso – 26
Isack Hadjar – 22
Lance Stroll – 20
Pierre Gasly – 20
Liam Lawson – 20
Carlos Sainz – 16
Gabriel Bortoleto – 14
Yuki Tsunoda – 10
Oliver Bearman – 8
Franco Colapinto – 0
Jack Doohan – 0

Clasamentul constructorilor:

McLaren – 559 puncte
Ferrari – 260
Mercedes – 236
Red Bull – 194
Williams – 70
Aston Martin – 52
Stake – 51
Racing Bulls – 45
Haas – 35
Alpine – 20

 

