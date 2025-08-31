McLaren îşi schimbă numele! Parteneriatul care îi aduce 100 de milioane de dolari pe an liderului din Formula 1 - Antena Sport

Echipa McLaren îşi va schimba numele din sezonul următor! Parteneriatul îi va aduce 100 de milioane de dolari pe an.

Parteneriatul cu Mastercard este deja în vigoare, dar din următorul sezon McLaren îşi va schimba şi denumirea, în „McLaren Mastercard Formula 1 Team”. Este pentru prima oară din 2013, de când s-a încheiat colaborarea cu Vodafone, când McLaren are un sponsor principal.

McLaren îşi schimbă numele după ce a semnat un parteneriat cu Mastercard

„Vom crea o inițiativă globală, Team Priceless, care va permite suporterilor McLaren să se apropie mai mult de acțiunea din cadrul echipei. Pregătim programe speciale în timpul anumitor weekenduri de cursă, inclusiv întâlniri cu piloții și activități legate de cultura orașelor gazdă”, a declarat McLaren, într-un comunicat.

Şeful McLaren, Zak Brown, s-a declarat foarte entuziasmat de acest parteneriat, cu ajutorul căruia susţine că echipa le va putea oferi experienţe de neuitat fanilor.

„Fanii noștri sunt cei mai importanți pentru noi. Cu ajutorul Mastercard, le putem oferi experiențe de neuitat și îi putem aduce mai aproape de acțiune. A avea un astfel de partener reprezintă un pas important înainte.