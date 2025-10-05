"Multe lucruri au mers anapoda astăzi". Max Verstappen, tranșant după Marele Premiu de la Singapore - Antena Sport

Max Verstappen nu s-a ferit să recunoască faptul că nu s-a bucurat de cea mai bună prestație a sa la Singapore, unde a încheiat pe poziția secundă, în spatele lui George Russell. Cvadruplul campion mondial a vorbit după cursa de pe circuitul stradal inclusiv despre strategia abordată de echipa sa pentru a putea obține un rezultat cât mai bun.

Pilotul de la Red Bull a menționat ulterior că Grand Prix-ul de la Singapore l-a pus în dificultate și că s-a demonstrat din nou că circuitul respectiv este unul pe care se depășește cu greutate. Verstappen a plecat din P2 duminică și și-a păstrat poziția inițială până la final, asemenea câștigătorului britanic.

Max Verstappen, nemulțumit după prestația sa din Singapore

“(n.r. Cred că ai avut o cursă frustrantă, ai fost și vocal pe această temă) Eu am plecat de pe partea murdară a grilei și am avut un pic de pierdut acolo la start. Am încercat tot ce a fost posibil, am căutat și o altă strategie, mai apoi am încercat să supraviețuim în baza acelei strategii, chiar și cu problemele pe care le-am avut pe pneul dur.

Din punctul meu de vedere, această cursă a fost mai dificil de terminat decât m-aș fi așteptat. Au fost multe lucruri care au mers anapoda astăzi, iar pe acest circuit o dată în plus s-a demonstrat că nu poți depăși dacă nu se întâmpla ceva spectaculos“, a spus batavul de 28 de ani.

În urma Grand Prix-ului de la Singapore, care i-a adus lui McLaren al doilea titlu consecutiv la constructori, Verstappen a ajuns la 121 de podiumuri.