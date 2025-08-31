Oscar Piastri, prima reacţie după ce a triumfat în MP al Ţărilor de Jos. Borna atinsă în premieră la Zandvoort - Antena Sport

Oscar Piastri a oferit prima reacţie, după ce a triumfat în Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Pilotul de la McLaren s-a declarat bucuros de succesul înregistrat la Zandvoort şi a subliniat că a avut reacţiile bune în momentul în care a apărut Safety Car-ul pe circuit.

Podiumul în cursa din Ţările de Jos a fost completat de Max Verstappen şi de Isack Hadjar. Tânărul pilot de la Racing Bulls a obţinut prima clasare pe podium din carieră, beneficiind şi de abandonul lui Lando Norris, din finalul cursei.

Oscar Piastri, prima reacţie după ce a triumfat în MP al Ţărilor de Jos

În cursa de la Zandvoort, Oscar Piastri a atins şi o bornă impresionantă în premieră. Concret, el a reuşit primul “Grand Slam” din carieră, ceea ce înseamnă că pe lângă triumful în sine, el a obţinut pole-position-ul şi a fost lider în fiecare tur al cursei, stabilind şi un nou record al circuitului.

Piloţii care au obţinut cele mai multe Grand Slam-uri în Formula 1 (victorie cu plecare din pole, lider în fiecare tur al cursei şi stabilirea unui nou record al circuitului) sunt Jim Clark (8), Lewis Hamilton (6), Alberto Ascari, Michael Schumacher şi Max Verstappen (5).

“Se simte bine, evident. E foarte greu să dau interviu după Isack. Îmi pare rău pentru Lando. Am fost în control pe toată durata cursei. A fost total diferit faţă de anul trecut, sunt fericit pentru toată munca depusă de echipă. Nimic special însă, doar încercarea de a îmbunătăţi fiecare părticică.