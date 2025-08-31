Oscar Piastri, prima reacţie după ce a triumfat în MP al Ţărilor de Jos. Borna atinsă în premieră la Zandvoort - Antena Sport

Oscar Piastri a oferit prima reacţie, după ce a triumfat în Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Pilotul de la McLaren s-a declarat bucuros de succesul înregistrat la Zandvoort şi a subliniat că a avut reacţiile bune în momentul în care a apărut Safety Car-ul pe circuit.
Podiumul în cursa din Ţările de Jos a fost completat de Max Verstappen şi de Isack Hadjar. Tânărul pilot de la Racing Bulls a obţinut prima clasare pe podium din carieră, beneficiind şi de abandonul lui Lando Norris, din finalul cursei.
Oscar Piastri, prima reacţie după ce a triumfat în MP al Ţărilor de Jos
În cursa de la Zandvoort, Oscar Piastri a atins şi o bornă impresionantă în premieră. Concret, el a reuşit primul “Grand Slam” din carieră, ceea ce înseamnă că pe lângă triumful în sine, el a obţinut pole-position-ul şi a fost lider în fiecare tur al cursei, stabilind şi un nou record al circuitului.
Piloţii care au obţinut cele mai multe Grand Slam-uri în Formula 1 (victorie cu plecare din pole, lider în fiecare tur al cursei şi stabilirea unui nou record al circuitului) sunt Jim Clark (8), Lewis Hamilton (6), Alberto Ascari, Michael Schumacher şi Max Verstappen (5).
“Se simte bine, evident. E foarte greu să dau interviu după Isack. Îmi pare rău pentru Lando. Am fost în control pe toată durata cursei. A fost total diferit faţă de anul trecut, sunt fericit pentru toată munca depusă de echipă. Nimic special însă, doar încercarea de a îmbunătăţi fiecare părticică.
Sunt mulţumit de ritmul pe care l-am avut azi, de apariţia Safety Car-urilor, de cum am reacţionat eu. A fost un efort al întregii echipe. E un început bun, da, dar mai e foarte mult până la finalul sezonului şi vom lua fiecare cursă în parte”, a declarat Oscar Piastri, după succesul din Marele Premiu al Ţărilor de Jos.
Carlos Sainz, moment savuros în MP al Ţărilor de Jos
Carlos Sainz a oferit un moment savuros în Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Pilotul de la Williams a fost de-a dreptul şocat la aflarea veştii că a primit o penalizare de zece secunde.
Ibericul a fost sancţionat de către comisarii de cursă după un incident cu Liam Lawson, din turul 30 al cursei care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. La momentul respectiv, Carlos Sainz a încercat să-l depăşească pe Liam Lawson, însă în timpul manevrei, l-a atins pe rivalul de la Racing Bulls. Lawson a fost nevoit să meargă la boxe fără un pneu, ajungând în cele din urmă în coada grilei.