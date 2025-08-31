"Cine, eu?" Carlos Sainz, moment savuros în MP al Ţărilor de Jos. Penalizarea care l-a şocat pe pilotul Williams - Antena Sport

Închide meniul
Formula 1 | "Cine, eu?" Carlos Sainz, moment savuros în MP al Ţărilor de Jos. Penalizarea care l-a şocat pe pilotul Williams
31 august 2025

"Cine, eu?" Carlos Sainz, moment savuros în MP al Ţărilor de Jos. Penalizarea care l-a şocat pe pilotul Williams

Carlos Sainz, în duel cu Liam Lawson în Marele Premiu al Ţărilor de Jos/ Profimedia

Carlos Sainz a oferit un moment savuros în Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Pilotul de la Williams a fost de-a dreptul şocat la aflarea veştii că a primit o penalizare de zece secunde.

Ibericul a fost sancţionat de către comisarii de cursă după un incident cu Liam Lawson, din turul 30 al cursei care e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Carlos Sainz, moment savuros în MP al Ţărilor de Jos

La momentul respectiv, Carlos Sainz a încercat să-l depăşească pe Liam Lawson, însă în timpul manevrei, l-a atins pe rivalul de la Racing Bulls. Lawson a fost nevoit să meargă la boxe fără un pneu, ajungând în cele din urmă în coada grilei.

După ce au trecut mai multe tururi şi comisarii de cursă au analizat cele întâmplate întrei cei doi piloţi, Carlos Sainz a primit o penalizare de zece secunde, pe care să o efectueze în timpul intrării la boxe, pentru schimbul de pneuri. El a fost surprins de decizia luată.

“Cine? Cine a primit o penalizare? Eu? Glumeşti? Glumeşti. Adică e cel mai ridicol lucru pe care l-am auzit”, a spus Carlos Sainz, după ce a aflat că a primit o penalizare de zece secunde.

De altfel, şi după ce s-a lovit de Liam Lawson în turul 30, Carlos Sainz a avut o reacţie dură: “E atât de prost. O, Doamne. Băiatul ăsta…acelaşi om”, a spus pilotul de la Williams.

