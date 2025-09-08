Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: "Ne putem aştepta ca el să fie pe podium" - Antena Sport

Britanicul Lewis Hamilton nu a urcat pe podium în Formula 1 de când este pilot al echipei Ferrari, dar şeful scuderiei, Frederic Vasseur, nu are niciun dubiu că septuplul campion mondial va ajunge acolo înainte de finalul sezonului, potrivit agenţiei Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hamilton a pornit de pe locul 10, duminică, în Marele Premiu al Italiei, după o penalizare de cinci locuri şi a încheiat pe locul şase, fanii echipei Ferrari arătându-i destulă apreciere la debutul său la Monza în combinezonul echipei Ferrari, purtat de multe legende înaintea sa.

Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium”

Vasseur a declarat că sprijinul a fost o încurajare, iar performanţa lui Hamilton, clasat în urma fostului său coleg George Russell, de la Mercedes, câştigător în Canada, a evidenţiat faptul că rezultatele vor veni pentru pilotul de 40 de ani.

“Da, ne putem aştepta ca el să fie pe podium”, a spus francezul, care s-a aşteptat de asemenea ca echipa Ferrari să fie pe podium la Monza.

Ferrari se află pe locul secund în clasamentul constructorilor, la o distanţă mare de 337 de puncte în spatele liderului McLaren, fiind singura echipă care nu a câştigat încă din primele patru, exceptând victoria lui Hamilton din proba de sprint, de la Shanghai, din luna martie.