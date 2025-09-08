Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: "Ne putem aştepta ca el să fie pe podium" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium”

Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium”

Publicat: 8 septembrie 2025, 20:12

Comentarii
Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: Ne putem aştepta ca el să fie pe podium

Fred Vasseur, în spatele lui Lewis Hamitlon / Profimedia

Britanicul Lewis Hamilton nu a urcat pe podium în Formula 1 de când este pilot al echipei Ferrari, dar şeful scuderiei, Frederic Vasseur, nu are niciun dubiu că septuplul campion mondial va ajunge acolo înainte de finalul sezonului, potrivit agenţiei Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hamilton a pornit de pe locul 10, duminică, în Marele Premiu al Italiei, după o penalizare de cinci locuri şi a încheiat pe locul şase, fanii echipei Ferrari arătându-i destulă apreciere la debutul său la Monza în combinezonul echipei Ferrari, purtat de multe legende înaintea sa.

Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium”

Vasseur a declarat că sprijinul a fost o încurajare, iar performanţa lui Hamilton, clasat în urma fostului său coleg George Russell, de la Mercedes, câştigător în Canada, a evidenţiat faptul că rezultatele vor veni pentru pilotul de 40 de ani.

“Da, ne putem aştepta ca el să fie pe podium”, a spus francezul, care s-a aşteptat de asemenea ca echipa Ferrari să fie pe podium la Monza.

Ferrari se află pe locul secund în clasamentul constructorilor, la o distanţă mare de 337 de puncte în spatele liderului McLaren, fiind singura echipă care nu a câştigat încă din primele patru, exceptând victoria lui Hamilton din proba de sprint, de la Shanghai, din luna martie.

Reclamă
Reclamă

“Cred că energia pe care a primit-o de la fani, miercuri, joi, la Milano, a fost ceva foarte special pentru el”, a spus Vasseur despre Hamilton, care s-a alăturat echipei italiene în ianuarie venind de la Mercedes şi care anterior a concurat la Monza în calitate de adversar al celor de la Ferrari.

“A fost ceva extraordinar şi cred că acest lucru i-a dat o susţinere suplimentară pe durata întregului weekend”, a adăugat francezul.

Vasseur recunoaşte superioritatea lui McLaren: “Este de pe altă planetă”

Colegul lui Hamilton la Ferrari, monegascul Charles Leclerc, a fost al patrulea, duminică, pe circuitul pe care a câştigat anul trecut, dar a obţinut un pole position în Marele Premiu al Ungariei şi a avut cea mai bună clasare anul acesta un loc doi în Marele Premiu al principatului Monaco.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Reclamă

Vasseur a spus că diferenţa faţă de McLaren, învinsă în cursa de duminică de Max Verstappen de la Red Bull, a fost foarte mică tot weekendul.

“Eu cred că am fost într-o formă bună în acest weekend, nu suficientă pentru că ei se află în faţa noastră, dar eu cred că cel puţin am redus din diferenţă”, a adăugat acesta.

“Eu cred că avem câteva circuite unde este posibil să fim de asemenea într-o formă bună, începând cu următoarea. Suntem întotdeauna din punct de vedere istoric într-o formă bună la Baku”, conform lui Vasseur.

“Dar cu siguranţă obiectivul este să încheiem pe locul doi în campionat. McLaren este de pe altă planetă”, a explicat şeful echipei italiene, care a adăugat faptul că în prezent Ferrari se concentrează pe deplin asupra motorului şi maşinii din 2026 şi se aşteaptă ca alte echipe să oprească ritmul dezvoltării.

“Eu cred că o singură echipă a adus o îmbunătăţire în acest weekend exceptând aripa din faţă, pentru că trebuie să ne adaptăm la nivelul forţei aerodinamice, dar cred că toţi acum suntem concentraţi pe anul 2026”, a adăugat acesta.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Observator
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
20:43
VideoJurnal Antena Sport | Mii de fani din Moldova au fost la cursa din raliul României
20:39
VideoJurnal Antena Sport | Stadionul din Cipru se umple de români la meciul naţionalei
20:30
VideoJurnal Antena Sport | Elias Charalambous vrea să îmbătrânească pe bancă, la fel ca Mircea Lucescu
20:26
VideoJurnal Antena Sport | Cipru – România, meci de totul sau nimic pentru tricolori
20:20
VideoJurnal Antena Sport | Tamaş şi Alexa au dat de greu din prima la Asia Express
20:01
Mihai Pintilii: “Ordinele la FCSB le dă doar Gigi Becali”! Cine e antrenorul principal al campioanei
Vezi toate știrile
1 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 4 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 5 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 6 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”