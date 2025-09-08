Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: "Ne putem aştepta ca el să fie pe podium" - Antena Sport

Britanicul Lewis Hamilton nu a urcat pe podium în Formula 1 de când este pilot al echipei Ferrari, dar şeful scuderiei, Frederic Vasseur, nu are niciun dubiu că septuplul campion mondial va ajunge acolo înainte de finalul sezonului, potrivit agenţiei Reuters.
Hamilton a pornit de pe locul 10, duminică, în Marele Premiu al Italiei, după o penalizare de cinci locuri şi a încheiat pe locul şase, fanii echipei Ferrari arătându-i destulă apreciere la debutul său la Monza în combinezonul echipei Ferrari, purtat de multe legende înaintea sa.
Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium”
Vasseur a declarat că sprijinul a fost o încurajare, iar performanţa lui Hamilton, clasat în urma fostului său coleg George Russell, de la Mercedes, câştigător în Canada, a evidenţiat faptul că rezultatele vor veni pentru pilotul de 40 de ani.
“Da, ne putem aştepta ca el să fie pe podium”, a spus francezul, care s-a aşteptat de asemenea ca echipa Ferrari să fie pe podium la Monza.
Ferrari se află pe locul secund în clasamentul constructorilor, la o distanţă mare de 337 de puncte în spatele liderului McLaren, fiind singura echipă care nu a câştigat încă din primele patru, exceptând victoria lui Hamilton din proba de sprint, de la Shanghai, din luna martie.
“Cred că energia pe care a primit-o de la fani, miercuri, joi, la Milano, a fost ceva foarte special pentru el”, a spus Vasseur despre Hamilton, care s-a alăturat echipei italiene în ianuarie venind de la Mercedes şi care anterior a concurat la Monza în calitate de adversar al celor de la Ferrari.
“A fost ceva extraordinar şi cred că acest lucru i-a dat o susţinere suplimentară pe durata întregului weekend”, a adăugat francezul.
Vasseur recunoaşte superioritatea lui McLaren: “Este de pe altă planetă”
Colegul lui Hamilton la Ferrari, monegascul Charles Leclerc, a fost al patrulea, duminică, pe circuitul pe care a câştigat anul trecut, dar a obţinut un pole position în Marele Premiu al Ungariei şi a avut cea mai bună clasare anul acesta un loc doi în Marele Premiu al principatului Monaco.
Vasseur a spus că diferenţa faţă de McLaren, învinsă în cursa de duminică de Max Verstappen de la Red Bull, a fost foarte mică tot weekendul.
“Eu cred că am fost într-o formă bună în acest weekend, nu suficientă pentru că ei se află în faţa noastră, dar eu cred că cel puţin am redus din diferenţă”, a adăugat acesta.
“Eu cred că avem câteva circuite unde este posibil să fim de asemenea într-o formă bună, începând cu următoarea. Suntem întotdeauna din punct de vedere istoric într-o formă bună la Baku”, conform lui Vasseur.
“Dar cu siguranţă obiectivul este să încheiem pe locul doi în campionat. McLaren este de pe altă planetă”, a explicat şeful echipei italiene, care a adăugat faptul că în prezent Ferrari se concentrează pe deplin asupra motorului şi maşinii din 2026 şi se aşteaptă ca alte echipe să oprească ritmul dezvoltării.
“Eu cred că o singură echipă a adus o îmbunătăţire în acest weekend exceptând aripa din faţă, pentru că trebuie să ne adaptăm la nivelul forţei aerodinamice, dar cred că toţi acum suntem concentraţi pe anul 2026”, a adăugat acesta.
