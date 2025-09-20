"Vei face o cursă ca pe Monza?". Prima reacție a lui Max Verstappen, după pole-ul din Azerbaidjan - Antena Sport

Închide meniul
Antena
“Vei face o cursă ca pe Monza?”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după pole-ul din Azerbaidjan

Andrei Nicolae Publicat: 20 septembrie 2025, 17:18

Comentarii
Max Verstappen, după calificările din Azerbaidjan / Antena Sport

Max Verstappen a acordat câteva declarații după ce a obținut pole-position-ul în calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Olandezul a vorbit despre cele trei stinturi care au părut interminabile, cu cinci steaguri roșii, după care a spus la ce se așteaptă la cursa de mâine.

Câștigătorul Grand Prix-ului din Baku se va decide duminică, începând cu ora 13:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Olandezul a vorbit despre cum a fost nevoit să gestioneze pneurile în cele trei sesiuni de calificări și dificultățile prin care a trecut. Întrebat dacă va reuși să repete performanța din Monza, unde a câștigat în Grand Prix-ul trecut, Verstappen a anticipat un moment care poate fi decisiv chiar în primul viraj.

O sesiune de calificări foarte lungă, până la urmă, totul s-a rezumat la faptul că trebuia să compui întregul tur corect. În Q3, când a apărut și ploaia, a făcut lucrurile și mai dificile. Da, evident, opțiunea de pneu pe final nu a fost cea pe care mi-am dorit-o, dar în momentul în care au apărut atât de multe steaguri roșii, am rămas fără pneuri și a trebuit să trec pe acel soft, dar până la urmă am lovit atunci când am contat.

Eu mă așteptam de la bun înceut să fiu în luptă pentru pole, dar iată că am reușit și sper să continuăm în acel fel. (n.r. Vei face o cursă ca pe Monza?) Trebuie un start bun, este totuși un prim viraj care poate genera probleme. Mai sunt și pneurile care sunt mult mai moi decât anul trecut, iar acest lucru poate să dea puțin cursa peste cap“, a spus cvadruplul campion mondial după calificări.

