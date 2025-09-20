Bayern Munchen, liderul la zi din Bundesliga! Harry Kane a făcut spectacol cu Hoffenheim - Antena Sport

Închide meniul
Bayern Munchen, liderul la zi din Bundesliga! Harry Kane a făcut spectacol cu Hoffenheim

Daniel Işvanca Publicat: 20 septembrie 2025, 18:45

Jucătorii de la Bayern Munchen / Getty Images)

Bayern Munchen merge „ceas” în acest sezon de Bundesliga, iar sâmbătă campioana a ajuns la patru victorii consecutive în campionat. Echipa antrenată de Vincent Kompany a câștigat cu 4-1 în deplasare, pe terenul celor de la Hoffenheim.

Harry Kane a avut iarăși o evoluție magistrală pentru gruparea bavareză, reușind să înscrie de trei ori în poarta adversarei. Cifrele sale în acest sezon sunt cu adevărat remarcabile.

Harry Kane, triplă în Hoffenheim – Bayern Munchen 1-4

Campioana Germaniei defilează în acest start de sezon în Bundesliga. Formația bavareză s-a impus fără emoții în deplasarea cu Hoffenheim, la capătul unui meci în care oaspeții au punctat de patru ori.

Harry Kane a ieșit din nou la rampă pentru nemți și a înscris de trei ori pentru echipa lui Vincent Kompany. Atacantul englez a deschis scorul înaintea pauzei din acțiune, după care a transformat două lovituri de la 11 metri.

Pentru britanic a fost a zecea triplă de când îmbracă tricoul celor de la Bayern Munchen. De asemenea, Kane a ajuns la 13 goluri marcate în acest start de sezon, în toate competițiile.

Debut de vis la Bayern Munchen

Vincent Kompany l-a titularizat în premieră la meciul cu Hoffenheim pe puștiul Lennart Karl. Germanul care evoluează în zona mediană nu a dezamăgit și l-a răsplătit pe antrenorul lui Bayern pentru încredere.

În finalul primei reprize, el l-a servit excelent pe Harry Kane și a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria Bundesligii care oferă un assist, la 17 ani și 211 zile. Recordul absolut îi aparține lui Jude Bellingham, care a reușit această performanță la 17 ani și 82 de zile.

