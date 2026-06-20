Arda Guler le-a cerut scuze fanilor turci după dezastrul de la Campionatul Mondial: “Ne este ruşine! Nu este acceptabil”

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Turcii au venit cu gânduri mari la Campionatul Mondial 2026, având una dintre cele mai tari generaţii din istoria naţionalei lor. Totuşi, dezamăgirea printre fani este una uriaşă, după ce echipa lor a fost eliminată deja din competiţie.

Turcii au pierdut primele două meciuri din faza grupelor, 0-2 cu Australia şi 0-1 cu Paraguay şi sunt pe ultimul loc în Grupa D, fără şanse de a-l părăsi după ultimele partide.

Arda Guler le-a cerut scuze fanilor turci

Arda Guler şi-a cerut şi el scuze. Jucătorul de la Real Madrid este pe o listă de staruri pe care se mai află şi Kenan Yildiz sau Hakan Calhanoglu.

“Vrem să ne cerem scuze, ne este ruşine. Cu toţii jucăm la echipe de club de top şi ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine în această competiţie. În două meciuri, noi nu am marcat niciun gol şi aşa ceva nu este acceptabil“, a spus starul lui Real Madrid, citat de Fabrizio Romano.