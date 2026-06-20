Arda Guler le-a cerut scuze fanilor turci după dezastrul de la Campionatul Mondial: “Ne este ruşine! Nu este acceptabil”

Turcii au venit cu gânduri mari la Campionatul Mondial 2026, având una dintre cele mai tari generaţii din istoria naţionalei lor. Totuşi, dezamăgirea printre fani este una uriaşă, după ce echipa lor a fost eliminată deja din competiţie.
Turcii au pierdut primele două meciuri din faza grupelor, 0-2 cu Australia şi 0-1 cu Paraguay şi sunt pe ultimul loc în Grupa D, fără şanse de a-l părăsi după ultimele partide.
Arda Guler le-a cerut scuze fanilor turci
Arda Guler şi-a cerut şi el scuze. Jucătorul de la Real Madrid este pe o listă de staruri pe care se mai află şi Kenan Yildiz sau Hakan Calhanoglu.
“Vrem să ne cerem scuze, ne este ruşine. Cu toţii jucăm la echipe de club de top şi ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine în această competiţie. În două meciuri, noi nu am marcat niciun gol şi aşa ceva nu este acceptabil“, a spus starul lui Real Madrid, citat de Fabrizio Romano.
Hakan Calhanoglu, „dărâmat” după ce Turcia a fost eliminată
Hakan Calhanoglu a oferit prima reacție, după ce Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial. Naționala care a eliminat România la baraj a fost învinsă dramatic de Paraguay, scor 0-1.
„Trebuie să fim mândri de noi, pentru că am venit de unde am venit. Bineînțeles, nu e ușor să fii eliminat din turneu, unii nu pot accepta asta. Dar fotbalul e crud uneori, va trebuie să învățăm din asta.
Au reușit să câștige meciul doar cu un șut pe poartă. Noi nu am reușit, am avut ghinion”, a declarat Hakan Calhanoglu, conform beinsports.com.tr.
În primul meci al grupei D, SUA a învins Australia, scor 2-0, şi este deja calificată în 16-imi. În clasament, SUA are 6 puncte, Australia şi Paraguay câte 3, iar Turcia nu are niciun punct.
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