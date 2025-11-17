Atac fără precedent la adresa lui Mircea Lucescu: "A trecut vremea lui. Lasă pe altul mai tânăr!" - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost criticat dur de un fost elev pe care l-a avut la naţionala României, în primul său mandat. Nicolae Negrilă (71 de ani) nu a mai ţinut cont că a jucat sub comanda lui Il Luce în anii 80 şi i-a transmis să lase un antrenor mai tănăr în locul său.

“După părerea mea, vremea lui nea Mircea în antrenorat a trecut, așa cum ne-a trecut vremea tuturor în fotbal, fie ca fotbaliști, fie ca antrenori. Lasă, nea Mircea, pe altul mai tânăr, fără nicio supărare! Sunt dureroase vorbele mele, dar pe timpul meu chiar aveam o națională puternică. Am jucat la națională cu un Ștefănescu, Balaci, Iorgulescu, Iordănescu, Țicleanu, Cămătaru, Marcel Răducanu, venise și tânărul de pe atunci Gică Hagi.

Nicolae Negrilă l-a criticat dur pe Mircea Lucescu

Și, da, l-am avut antrenor tot pe nea Mircea, dar nea Mircea avea pe atunci vreo 40 și ceva de ani. Ce echipă aveam pe atunci. De aia mă doare și sunt acum atât de supărat. Hai să nu o mai dăm, nea Mircea, pe arbitraj, pentru că nu e cazul. Arbitraje din alea bune le-ai avut pe timpul lui Dinamo. S-au dus vremurile alea. Problema este că nu ai făcut primul 11 cum trebuie. Nea Mircea Lucescu a greșit rău de tot echipa, dar rău de tot”, a spus Negrilă, citat de prosport.ro.

România a terminat pe locul 3 Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026 şi se pregăteşte de tragerea la sorţi a play-off-urilor din luna martie, ce va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, live în AntenaPLAY.

Negrilă, triplu campion al României cu Craiova, i-a reproşat lui Lucescu şi alegerea primului 11 pentru meciul cu Bosnia, pierdut cu 1-3. Tricolorii mai au un singur meci de disputat în Grupa H, cu San Marino, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, marţi, de la ora 21:45.