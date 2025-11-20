Bogdan Stancu a surprins, după ce a aflat că România va întâlni Turcia la baraj - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stancu a surprins, după ce a aflat că România va întâlni Turcia la baraj

Bogdan Stancu a surprins, după ce a aflat că România va întâlni Turcia la baraj

Bogdan Stancu a surprins, după ce a aflat că România va întâlni Turcia la baraj

Daniel Işvanca Publicat: 20 noiembrie 2025, 18:16

Bogdan Stancu a surprins, după ce a aflat că România va întâlni Turcia la baraj

Bogdan Stancu la naționala României / Getty Images)

Naționala de fotbal a României va trebuie să învingă Turcia pentru a juca finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu vor avea parte de o deplasare infernală în luna martie.

Cu peste 200 de apariții pe prima scenă a fotbalului din Turcia, Bogdan Stancu a avut o reacție surprinzătoare după tragerea la sorți pentru cei din ”Țara Semilunii”.

Bogdan Stancu: „Există o șansă foarte mare ca Turcia să câștige acest meci”

Turcia va fi viitoarea adversară a României, iar Mircea Lucescu este în alertă înaintea meciului care va avea loc spre finalul lunii martie. Selecționerul naționalei noastre are anumite temeri în ceea ce privește duelul decisiv.

Dacă va trece mai departe, România ar putea da peste câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Bogdan Stancu a oferit un interviu pentru presa turcă și a avut un verdict surprinzător.

„Nimeni în România nu vrea să joace împotriva voastră! Cred că există o șansă foarte mare ca Turcia să câștige acest meci și să meargă în prima rundă. Îmi place mult echipa și o apreciez.

Este un lot de foarte înaltă calitate… Există o chimie bună între jucători. Echipa națională a României nu este în cea mai bună formă în acest moment.

Pot spune că atmosfera din cadrul echipei nu este foarte bună. De asemenea, deoarece meciul se va juca în Turcia, va fi și mai dificil pentru România. Cred că va fi un meci interesant”, a declarat Bogdan Stancu, potrivit fanatik.tr.

  • 264 de meciuri, 85 de goluri și 34 de pase decisive sunt cifrele lui Bogdan Stancu în Superliga Turciei
  • Galatasaray, Orduspor, Genclerbirligi, Bursaspor și Eyupspor sunt echipele din Turcia pentru care a jucat
