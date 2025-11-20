Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo” - Antena Sport

Turcia va fi adversarul României din semifinalele barajului de calificare pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Disputa va avea loc în luna martie, iar la câteva zile distanță se va juca și finala care poate aduce prezența la turneul final.
Denis Drăguș, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi și Deian Sorescu sunt fotbaliștii români din circuitul echipei naționale care evoluează în prezent în campionatul Turciei. Mircea Lucescu ia în calcul un scenariu deloc pozitiv pentru tricolori.
Mircea Lucescu, preocupat de minutele de care ar putea beneficia fotbaliștii români în Turcia
Cu un lot evaluat la peste 400 de milioane de euro, Turcia va primi vizita României în semifinala barajului pentru turneul final de anul viitor. Duelul este unul dificil pentru tricolori, așa cum a explicat și Gică Popescu.
Mai mult decât atât, selecționerul Mircea Lucescu se teme de faptul că jucătorii români ar putea să primească mult mai puține minute, în contextul unui meci atât de important. Asta ar însemna că fotbaliștii ar putea să fie ieșiți din formă la meciul de baraj.
„Eu nu vreau să vorbesc despre asta, dar e o preocupare a mea. Nu e întotdeauna pozitiv. Dacă ei nu vor fi folosiți în campionat, ce facem? O calificare la un Campionat Mondial înseamnă enorm pentru întreaga națiune.
Sunt îngrijorat că joacă acolo! Trebuie să fim extrem de tari, trebuie să îi încurajăm, că pot ajunge la cer. Trebuie să creăm o atmosferă puternică, care să ne ducă la un rezultat pozitiv”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.
