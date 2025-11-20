Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo” - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo”

Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo”

Daniel Işvanca Publicat: 20 noiembrie 2025, 17:05

Comentarii
Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: Sunt îngrijorat că joacă acolo”

Mircea Lucescu, selecționerul României / Profimedia

Turcia va fi adversarul României din semifinalele barajului de calificare pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Disputa va avea loc în luna martie, iar la câteva zile distanță se va juca și finala care poate aduce prezența la turneul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Drăguș, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi și Deian Sorescu sunt fotbaliștii români din circuitul echipei naționale care evoluează în prezent în campionatul Turciei. Mircea Lucescu ia în calcul un scenariu deloc pozitiv pentru tricolori.

Mircea Lucescu, preocupat de minutele de care ar putea beneficia fotbaliștii români în Turcia

Cu un lot evaluat la peste 400 de milioane de euro, Turcia va primi vizita României în semifinala barajului pentru turneul final de anul viitor. Duelul este unul dificil pentru tricolori, așa cum a explicat și Gică Popescu.

Mai mult decât atât, selecționerul Mircea Lucescu se teme de faptul că jucătorii români ar putea să primească mult mai puține minute, în contextul unui meci atât de important. Asta ar însemna că fotbaliștii ar putea să fie ieșiți din formă la meciul de baraj.

„Eu nu vreau să vorbesc despre asta, dar e o preocupare a mea. Nu e întotdeauna pozitiv. Dacă ei nu vor fi folosiți în campionat, ce facem? O calificare la un Campionat Mondial înseamnă enorm pentru întreaga națiune.

Reclamă
Reclamă

Sunt îngrijorat că joacă acolo! Trebuie să fim extrem de tari, trebuie să îi încurajăm, că pot ajunge la cer. Trebuie să creăm o atmosferă puternică, care să ne ducă la un rezultat pozitiv”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune” Avertisment pentru Ianis Hagi: “Sunt îngrijorat că joacă acolo!”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune” Avertisment pentru Ianis Hagi: “Sunt îngrijorat că joacă acolo!”
17:02
Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
17:02
EXCLUSIVDenis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe”
16:51
Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent”
16:40
Ce cotă are România să elimine Turcia şi să joace finala pentru World Cup 2026
16:32
Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani
16:28
Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: “Vă asigur”
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 4 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 5 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 6 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!