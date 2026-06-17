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Decizia luată de UEFA pentru Liga Campionilor după situaţiile apărute la Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 17 iunie 2026, 19:18

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Decizia luată de UEFA pentru Liga Campionilor după situaţiile apărute la Campionatul Mondial

Logo UEFA - Getty Images

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UEFA nu va permite pauze de hidratare în viitorul sezon al Ligii Campionilor după ce au fost avansate critici referitoare la desele opriri din timpul meciurilor de la Cupa Mondială care influenţează elanul echipelor pe teren şi care sunt folosite de antrenori pentru adaptarea tacticilor, relatează DPA.

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Forul care gestionează fotbalul mondial (FIFA) a stabilit ca la toate meciurile de la Cupa Mondială din America de Nord să existe “pauze de hidratare” la jumătatea reprizelor, pe fondul temperaturilor mari şi a îngrijorărilor privind sănătatea jucătorilor.

Decizia luată de UEFA pentru Liga Campionilor după situaţiile apărute la Campionatul Mondial

Însă, opririle se întâmplă şi în stadioane cu acoperiş şi cu sisteme de climatizare cu aer condiţionat, determinând mulţi comentatori să se plângă de faptul că aceste pauze sunt doar în parte motivate, iar televiziunile pot difuza mai multe calupuri publicitare.

UEFA a declarat televiziunii germane ARD, miercuri, că pauzele de hidratare din Liga Campionilor se vor întâmpla doar acolo unde sunt temperaturi extreme.

Şeful Federaţiei Engleze de Fotbal, Mark Bullingham, a luat în râs ideea de a avea astfel de pauze la turneul EURO 2028 care va fi găzduit în Insulele Britanice ţinând cont de faimoasa vreme rea.

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Bundesliga germană a comunicat, de asemenea, că nu sunt planuri de a introduce pauze de hidratare, înafara acelor situaţii când vremea caniculară impune acest lucru.

Ligile profesioniste din SUA, precum NFL (fotbal american) şi NBA (baschet), se desfăşoară oricum în patru sferturi, permiţând televiziunilor să difuzeze mai multe reclame.

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