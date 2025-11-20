Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: "Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe" - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe”
EXCLUSIV

Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe”

Publicat: 20 noiembrie 2025, 17:02

Comentarii
Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe

Denis Drăguş, în timpul meciului cu Cipru - Sport Pictures

Denis Drăguş este unul dintre jucătorii români din Turcia, iar atacantul României susţine că putem ajunge la World Cup 2026, chiar dacă vom avea un duel infernal cu echipa lui Montella.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă vom trece în deplasare de Turcia, vom juca meciul decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026 împotriva învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.

Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia

“Un adversar dificil, într-o atmosferă cum nu vezi în multe locuri. Cred că cel mai important e ca noi să fim bine la momentul meciului şi cred că nu avem de ce să nu fim încrezători. Acesta e Campionatul Mondial, trebuie să scoţi echipe bune ca să fii acolo.

Cred că sunt două meciuri în care dacă suntem bine avem toate şansele să trecem mai departe. Va fi greu. Am demonstrat-o în trecut şi putem să o facem din nou, să câştigăm aceste meciuri şi să mergem la Campionatul Mondial. Mergem cu încredere şi nimic altceva”, a spus Drăguş, jucătorul lui Eyupspor, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Ce cotă are România să elimine Turcia

România va avea o misiune infernală la barajul pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena. Tricolorii lui Mircea Lucescu se vor duela cu Turcia, în deplasare, iar specialiştii le consideră favorite pe gazde.

Reclamă
Reclamă

Bookakerii i-au dat României o cotă de 3.65 pentru calificarea în finala barajului, în timp ce turcii lui Montella au cotă 1.29.

Pentru o victorie în 90 de minute, tricolorii au cotă 5.80, pentru un succes după prelungiri avem cotă 23.00, iar pentru o calificare după penalty-uri avem o cotă de 14.50.

În cealaltă semifinală, Slovacia are cotă 1.42 pentru o calificare în faţa Kosovo, care are cotă 2.90.

Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 aniŢara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune” Avertisment pentru Ianis Hagi: “Sunt îngrijorat că joacă acolo!”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune” Avertisment pentru Ianis Hagi: “Sunt îngrijorat că joacă acolo!”
16:51
Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent”
16:40
Ce cotă are România să elimine Turcia şi să joace finala pentru World Cup 2026
16:32
Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani
16:28
Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: “Vă asigur”
16:11
Drumul către Mondial trece prin Turcia! Ianis Hagi, prima reacție după tragerea la sorți a barajului
15:54
Vincenzo Montella a reacţionat după ce Turcia a picat cu România la baraj! Ce a spus de Mircea Lucescu
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 4 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 5 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 6 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!