Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: "Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe" - Antena Sport

Denis Drăguş este unul dintre jucătorii români din Turcia, iar atacantul României susţine că putem ajunge la World Cup 2026, chiar dacă vom avea un duel infernal cu echipa lui Montella.
Dacă vom trece în deplasare de Turcia, vom juca meciul decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026 împotriva învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.
Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia
“Un adversar dificil, într-o atmosferă cum nu vezi în multe locuri. Cred că cel mai important e ca noi să fim bine la momentul meciului şi cred că nu avem de ce să nu fim încrezători. Acesta e Campionatul Mondial, trebuie să scoţi echipe bune ca să fii acolo.
Cred că sunt două meciuri în care dacă suntem bine avem toate şansele să trecem mai departe. Va fi greu. Am demonstrat-o în trecut şi putem să o facem din nou, să câştigăm aceste meciuri şi să mergem la Campionatul Mondial. Mergem cu încredere şi nimic altceva”, a spus Drăguş, jucătorul lui Eyupspor, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Ce cotă are România să elimine Turcia
România va avea o misiune infernală la barajul pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena. Tricolorii lui Mircea Lucescu se vor duela cu Turcia, în deplasare, iar specialiştii le consideră favorite pe gazde.
Bookakerii i-au dat României o cotă de 3.65 pentru calificarea în finala barajului, în timp ce turcii lui Montella au cotă 1.29.
Pentru o victorie în 90 de minute, tricolorii au cotă 5.80, pentru un succes după prelungiri avem cotă 23.00, iar pentru o calificare după penalty-uri avem o cotă de 14.50.
În cealaltă semifinală, Slovacia are cotă 1.42 pentru o calificare în faţa Kosovo, care are cotă 2.90.
